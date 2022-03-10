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Регион
Опубликовано 10 марта 2022, 08:12

Футболисты ПСЖ чуть не подрались после поражения в матче Лиги чемпионов против "Реала"

Парижане завершили борьбу за победу в главном турнире Европы, пропустив три мяча во втором тайме.

Вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма и нападающий Неймар чуть не устроили между собой драку поле ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала". Об этом пишет Marca.

По данным издания, конфликт между игроками вспыхнул в раздевалке сразу после окончания игры. Между Доннаруммой и Неймаром сначала началась словесная перепалка, которая чуть не переросла в драку, однако разнять их сумели другие игроки ПСЖ.

Мбаппе и Месси не спасли: Хет-трик Бензема помог "Реалу" выбить ПСЖ из Лиги чемпионов
Мбаппе и Месси не спасли: Хет-трик Бензема помог "Реалу" выбить ПСЖ из Лиги чемпионов

Ранее Лайф сообщал, что мадридский "Реал" вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, выбив из борьбы ПСЖ. Главным героем игры стал Карим Бензема, который сумел оформить хет-трик во время второго тайма.

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ТАСС / Panoramic via ZUMA Press

Шамиль Гаджиев
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