Футболисты ПСЖ чуть не подрались после поражения в матче Лиги чемпионов против "Реала"

Парижане завершили борьбу за победу в главном турнире Европы, пропустив три мяча во втором тайме.

Вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма и нападающий Неймар чуть не устроили между собой драку поле ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала". Об этом пишет Marca.

По данным издания, конфликт между игроками вспыхнул в раздевалке сразу после окончания игры. Между Доннаруммой и Неймаром сначала началась словесная перепалка, которая чуть не переросла в драку, однако разнять их сумели другие игроки ПСЖ.