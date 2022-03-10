Футболисты ПСЖ чуть не подрались после поражения в матче Лиги чемпионов против "Реала"
Парижане завершили борьбу за победу в главном турнире Европы, пропустив три мяча во втором тайме.
Вратарь ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма и нападающий Неймар чуть не устроили между собой драку поле ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Реала". Об этом пишет Marca.
По данным издания, конфликт между игроками вспыхнул в раздевалке сразу после окончания игры. Между Доннаруммой и Неймаром сначала началась словесная перепалка, которая чуть не переросла в драку, однако разнять их сумели другие игроки ПСЖ.
Ранее Лайф сообщал, что мадридский "Реал" вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, выбив из борьбы ПСЖ. Главным героем игры стал Карим Бензема, который сумел оформить хет-трик во время второго тайма.
ТАСС / Panoramic via ZUMA Press