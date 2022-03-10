МИД РФ: Россия не будет мириться с подменой коллективным Западом международного права

Россия не собирается мириться с подрывными действиями, которые осуществляются коллективным Западом, и подменой им международного права. Об этом сообщается в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте министерства.

"Ход событий становится необратимым. Россия не намерена мириться с этими подрывными действиями, осуществляемыми коллективным Западом в русле насаждения "порядка, основанного на правилах", на замену попираемого США и их сателлитами международного права", — говорится в документе.

Отмечается, что Россия не будет участвовать в превращении старейшей европейской организации НАТО и ЕС в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования. Внешнеполитическое ведомство РФ в заключении подчеркнуло, что теперь страны Евросоюза и Североатлантического альянса могут наслаждаться общением друг с другом, без РФ.