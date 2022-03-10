МИД РФ: Россия не будет мириться с подменой коллективным Западом международного права
Москва отказывается участвовать в превращении НАТО и ЕС старейшей европейской организации в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования.
Россия не собирается мириться с подрывными действиями, которые осуществляются коллективным Западом, и подменой им международного права. Об этом сообщается в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте министерства.
"Ход событий становится необратимым. Россия не намерена мириться с этими подрывными действиями, осуществляемыми коллективным Западом в русле насаждения "порядка, основанного на правилах", на замену попираемого США и их сателлитами международного права", — говорится в документе.
Отмечается, что Россия не будет участвовать в превращении старейшей европейской организации НАТО и ЕС в очередную площадку для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования. Внешнеполитическое ведомство РФ в заключении подчеркнуло, что теперь страны Евросоюза и Североатлантического альянса могут наслаждаться общением друг с другом, без РФ.
Ранее МИД РФ заявил, что Россия больше не собирается участвовать в Совете Европы. Государства ЕС и НАТО продолжают линию на разрушение общего гуманитарно-правового пространства в регионе, злоупотребляя своим большинством, уточнили в министерстве.
ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV