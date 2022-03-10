Иностранные бренды заблокировали крупные суммы на подарочных картах россиян
Как уточняют представители торговых точек, держателям карт необходимо дождаться открытия магазинов. Возможно, компании продлят действия сертификатов на неопределённый срок.
Закрывшиеся западные компании заблокировали несколько миллиардов рублей россиян, которые были вложены в подарочные карты, об этом в соцсетях сообщают владельцы сертификатов. Подробности узнал kp.ru.
"В конце февраля купил жене загодя подарок на 8 Марта — подарочную карту в магазин Mango. Положил на неё 10 тысяч рублей, думал побаловать супругу. Но 3 марта они объявили, что закрываются. Пришлось заранее признаться жене, какой подарок ей готовил", — рассказал один из покупателей, уточнив, что офлайн-магазин в ТЦ был закрыт, а что делать с картами, никто не сообщил.
Номиналы карт варьируются от 1–2 тысячи рублей до 10–20 тысяч, сообщают владельцы. Первые несколько дней представители брендов не выходили на связь, однако в справочной службе Mango всё же ответили, что "всем держателям карт необходимо дождаться открытия магазинов".
"Вероятно, представители разных брендов не сумеют выработать единую политику по вопросу реализации подарочных карт в России. Если судить по мировому опыту, то самым распространённым вариантом решения этой проблемы был бы возврат средств. Но с учётом отключения от SWIFT это маловероятно", — сообщил первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.
По словам эксперта, магазины могут попытаться вернуть номиналы карт через бонусы в оставшихся магазинах-партнёрах либо продлят срок действия карт на неопределённое время. Он также отметил, что политическая ситуация может стабилизироваться уже в течение 2–3 месяцев.
Ранее Лайф сообщал, что Visa и Mastercard с 10 марта перестали работать в России. Приём запросов авторизации от российских участников рынка прекращён. С 11-го числа эти системы перестанут проводить межбанковские расчёты.
Как сообщал Лайф, ряд иностранных брендов уходит из РФ из-за российской "Операции Z" по демилитаризации и денацификации Украины. Так, магазины шведского мебельного концерна IKEA приостановили работу уже с 4 марта, вместе с ними с рынка временно ушли магазины H&M Group. Также о приостановке деятельности объявила сеть строительных и хозяйственных магазинов OBI. Испанская компания Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti, Stradivarius и Oysho, приняла аналогичное решение.
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