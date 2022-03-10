Иностранные бренды заблокировали крупные суммы на подарочных картах россиян

Закрывшиеся западные компании заблокировали несколько миллиардов рублей россиян, которые были вложены в подарочные карты, об этом в соцсетях сообщают владельцы сертификатов. Подробности узнал kp.ru.

"В конце февраля купил жене загодя подарок на 8 Марта — подарочную карту в магазин Mango. Положил на неё 10 тысяч рублей, думал побаловать супругу. Но 3 марта они объявили, что закрываются. Пришлось заранее признаться жене, какой подарок ей готовил", — рассказал один из покупателей, уточнив, что офлайн-магазин в ТЦ был закрыт, а что делать с картами, никто не сообщил.

Номиналы карт варьируются от 1–2 тысячи рублей до 10–20 тысяч, сообщают владельцы. Первые несколько дней представители брендов не выходили на связь, однако в справочной службе Mango всё же ответили, что "всем держателям карт необходимо дождаться открытия магазинов".

"Вероятно, представители разных брендов не сумеют выработать единую политику по вопросу реализации подарочных карт в России. Если судить по мировому опыту, то самым распространённым вариантом решения этой проблемы был бы возврат средств. Но с учётом отключения от SWIFT это маловероятно", — сообщил первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал.

По словам эксперта, магазины могут попытаться вернуть номиналы карт через бонусы в оставшихся магазинах-партнёрах либо продлят срок действия карт на неопределённое время. Он также отметил, что политическая ситуация может стабилизироваться уже в течение 2–3 месяцев.