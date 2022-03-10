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10 марта, 08:45

Дерби между ЦСКА и "Локомотивом" будет судить Сергей Иванов

Встреча состоится в субботу, 12 марта. Начало игры — в 19:00 мск.

Центральный матч 21-го тура чемпионата России по футболу между столичными ЦСКА и "Локомотивом" будет судить арбитр Сергей Иванов. Об этом сообщается на сайте РФС.

На линиях Иванову будут помогать Андрей Болотенков и Дмитрий Чельцов. В качестве резервного рефери заявлен Алексей Сухой. За систему видеоповторов будут отвечать Василий Казарцев, Антон Кобзев и Анастасия Пустовойтова.

Встреча ЦСКА и "Локомотива" состоится в субботу, 12 марта. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.

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ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 20 матчах 36 очков. "Локомотив" с 31 баллом после 19 встреч идёт на шестой позиции.

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РФС

Роман Фейгин

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