Дерби между ЦСКА и "Локомотивом" будет судить Сергей Иванов
Встреча состоится в субботу, 12 марта. Начало игры — в 19:00 мск.
Центральный матч 21-го тура чемпионата России по футболу между столичными ЦСКА и "Локомотивом" будет судить арбитр Сергей Иванов. Об этом сообщается на сайте РФС.
На линиях Иванову будут помогать Андрей Болотенков и Дмитрий Чельцов. В качестве резервного рефери заявлен Алексей Сухой. За систему видеоповторов будут отвечать Василий Казарцев, Антон Кобзев и Анастасия Пустовойтова.
Встреча ЦСКА и "Локомотива" состоится в субботу, 12 марта. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.
ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 20 матчах 36 очков. "Локомотив" с 31 баллом после 19 встреч идёт на шестой позиции.
РФС