Дерби между ЦСКА и "Локомотивом" будет судить Сергей Иванов

Центральный матч 21-го тура чемпионата России по футболу между столичными ЦСКА и "Локомотивом" будет судить арбитр Сергей Иванов. Об этом сообщается на сайте РФС.

На линиях Иванову будут помогать Андрей Болотенков и Дмитрий Чельцов. В качестве резервного рефери заявлен Алексей Сухой. За систему видеоповторов будут отвечать Василий Казарцев, Антон Кобзев и Анастасия Пустовойтова.

Встреча ЦСКА и "Локомотива" состоится в субботу, 12 марта. Начало игры — в 19:00 по московскому времени.