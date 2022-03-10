Житель Донецка: Мы ненавидим Украину и никогда не вернёмся в её состав

По его словам, обстрелы и взрывы слышны каждую ночь, а удары ВСУ ведут по энергоснабжающим вышкам и водоснабжению, чтобы испортить жизнь людям в Донбассе.

Житель Донецка рассказал о непрекращающихся обстрелах республики со стороны ВСУ. Видео © Telegram-канал SHOT

Житель Донецка рассказал, что Вооружённые силы Украины не прекращают обстрелы ДНР, а население республики просто ненавидит Незалежную и никогда не вернётся в её состав.

"Донецкие люди Украину просто ненавидят. На протяжении восьми лет нас бомбили. На протяжении восьми лет люди погибали. Мы их ненавидим и желаем им поскорей уйти с нашей земли", — сказал он в беседе с телеграм-каналом SHOT.

По его словам, обстрелы и взрывы слышны каждую ночь. Часто силы Украины бомбят энергоснабжающие вышки, водоснабжение — специально, чтобы людям стало плохо. Также обстрелу подвергаются места, где работает большое количество граждан, в результате чего те теряют работу.

"Мне вот задавали вопрос: "Сможет ли народ Донецкой Народной Республики вернуться в состав Украины?" Нет, конечно, нет", — добавил он.

Ранее Лайф публиковал кадры воссоединения супругов, выбравшихся из-под обстрелов в Волновахе. Мужчина сначала вывез свою семью в ДНР, а после вернулся на машине на Украину, чтобы помочь эвакуироваться всем тем, кто так и не дождался от властей безопасного вывода по гуманитарным коридорам.