Житель Донецка: Мы ненавидим Украину и никогда не вернёмся в её состав
По его словам, обстрелы и взрывы слышны каждую ночь, а удары ВСУ ведут по энергоснабжающим вышкам и водоснабжению, чтобы испортить жизнь людям в Донбассе.
Житель Донецка рассказал о непрекращающихся обстрелах республики со стороны ВСУ. Видео © Telegram-канал SHOT
Житель Донецка рассказал, что Вооружённые силы Украины не прекращают обстрелы ДНР, а население республики просто ненавидит Незалежную и никогда не вернётся в её состав.
"Донецкие люди Украину просто ненавидят. На протяжении восьми лет нас бомбили. На протяжении восьми лет люди погибали. Мы их ненавидим и желаем им поскорей уйти с нашей земли", — сказал он в беседе с телеграм-каналом SHOT.
По его словам, обстрелы и взрывы слышны каждую ночь. Часто силы Украины бомбят энергоснабжающие вышки, водоснабжение — специально, чтобы людям стало плохо. Также обстрелу подвергаются места, где работает большое количество граждан, в результате чего те теряют работу.
"Мне вот задавали вопрос: "Сможет ли народ Донецкой Народной Республики вернуться в состав Украины?" Нет, конечно, нет", — добавил он.
Ранее Лайф публиковал кадры воссоединения супругов, выбравшихся из-под обстрелов в Волновахе. Мужчина сначала вывез свою семью в ДНР, а после вернулся на машине на Украину, чтобы помочь эвакуироваться всем тем, кто так и не дождался от властей безопасного вывода по гуманитарным коридорам.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. В Минобороны РФ рассказали, что высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Лайф ведёт онлайн-трансляцию по теме событий вокруг Незалежной.
Кадр видео SHOT