Глава МИД КНР Ван И: Практика показала, что санкции не решают проблемы, а создают новые

Рестрикции нанесут ущерб восстановлению глобальной экономики после пандемии и средствам к существованию людей по всему миру, считает китайский министр.

Санкции не решат проблемы, а только создадут новые, это показала практика. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в ходе переговоров в видеоформате со своим итальянским коллегой Луиджи Ди Майо. Его слова приводит пресс-служба китайского внешнеполитического ведомства.

"Практика показала, что санкции не могут решить проблемы, они могут лишь создать новые. Постоянная эскалация санкций может стать серьёзным ударом для таких сфер, как финансы, энергетика, продовольствие, транспорт, цепочки поставок во всём мире", — сказал он.

Ограничительные меры против России также могут нанести ущерб восстановлению глобальной экономики после эпидемии коронавируса, а также средствам к существованию людей по всему миру, считает Ван И. По его словам, сложные ситуации следует обдумывать спокойно, чтобы понять, содействуют ли принятые меры "мирным переговорам или борьбе за мир".