РФС отменил действие санитарного регламента во всех соревнованиях
Он был принят весной 2020 года после начала пандемии коронавируса.
Бюро Исполкома РФС отменило действие санитарного регламента во всех соревнованиях. Об этом сообщается на сайте организации.
"Отменить действие санитарного регламента во всех соревнованиях РФС. Обратить внимание всех участников соревнований на неукоснительность соблюдения норм и требований Роспотребнадзора", — говорится в сообщении пресс-службы.
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Санитарный регламент приняли весной 2020 года после начала пандемии коронавируса. С тех пор участники матчей и болельщики были обязаны предоставлять отрицательные ПЦР-тесты или QR-коды о вакцинации.
ТАСС / Вячеслав Евдокимов