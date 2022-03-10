РФС отменил действие санитарного регламента во всех соревнованиях

Бюро Исполкома РФС отменило действие санитарного регламента во всех соревнованиях. Об этом сообщается на сайте организации.

"Отменить действие санитарного регламента во всех соревнованиях РФС. Обратить внимание всех участников соревнований на неукоснительность соблюдения норм и требований Роспотребнадзора", — говорится в сообщении пресс-службы.