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10 марта, 10:09

"Возможность найти новые таланты": Матыцин рассказал, как санкции способны помочь российскому футболу

Он не сомневается, что в нашей стране будет пересмотрен футбольный календарь.

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что санкции ФИФА и УЕФА к российскому футболу могут помочь в поиске новых талантов. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 24".

"Абсолютно уверен, что в России будет пересмотрен календарь, и посмотрим, какими ресурсами обладает наш футбол. Не думаю, что зрелищность упадёт, будет возможность найти новые таланты", — заявил Матыцин.

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Ранее Лайф сообщал, что МОК рекомендовал запретить российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. После этого ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от них.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Роман Фейгин
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