"Возможность найти новые таланты": Матыцин рассказал, как санкции способны помочь российскому футболу
Он не сомневается, что в нашей стране будет пересмотрен футбольный календарь.
Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что санкции ФИФА и УЕФА к российскому футболу могут помочь в поиске новых талантов. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия 24".
"Абсолютно уверен, что в России будет пересмотрен календарь, и посмотрим, какими ресурсами обладает наш футбол. Не думаю, что зрелищность упадёт, будет возможность найти новые таланты", — заявил Матыцин.
Ранее Лайф сообщал, что МОК рекомендовал запретить российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. После этого ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от них.
ТАСС / Михаил Терещенко