В биолабораториях, построенных на Украине при поддержке США, работали американские учёные. При этом Вашингтон продолжает отрицать этот факт. Об этом в ходе брифинга сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов.

"Проанализированные материалы <...> наглядно опровергают публичное утверждение США о том, что в биолабораториях Пентагона на Украине работают исключительно украинские учёные без вмешательства американских биологов. Один из документов подтверждает, что все серьёзные исследования повышенной опасности проводятся под непосредственным руководством специалистов из США", — сказал Кириллов.

Он также обратил внимание на начисление заработной платы сотрудникам биолабораторий, которая проводилась напрямую, без посредников. Кроме того, оплата труда учёных из Незалежной достаточно скромная, что показывает низкую оценку профессионализма украинских исследователей и пренебрежение к ним американских коллег.