МО РФ: Подтвердились факты работы биологов США в биолабораториях на Украине
При этом зарплата у сотрудников из Незалежной была достаточно скромная, что указывает на низкую оценку их профессионализма и пренебрежение к ним американских коллег, отметили в ведомстве.
В биолабораториях, построенных на Украине при поддержке США, работали американские учёные. При этом Вашингтон продолжает отрицать этот факт. Об этом в ходе брифинга сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов.
"Проанализированные материалы <...> наглядно опровергают публичное утверждение США о том, что в биолабораториях Пентагона на Украине работают исключительно украинские учёные без вмешательства американских биологов. Один из документов подтверждает, что все серьёзные исследования повышенной опасности проводятся под непосредственным руководством специалистов из США", — сказал Кириллов.
Он также обратил внимание на начисление заработной платы сотрудникам биолабораторий, которая проводилась напрямую, без посредников. Кроме того, оплата труда учёных из Незалежной достаточно скромная, что показывает низкую оценку профессионализма украинских исследователей и пренебрежение к ним американских коллег.
Напомним, Минобороны РФ уличило Киев в создании сети из 30 биологических лабораторий по заказу США. Согласно полученным доказательствам, опыты с возбудителями чумы, сибирской язвы производились, в частности, во львовской биолаборатории. После этого Китай призвал США раскрыть данные о биолабораториях на Украине. В Пекине подчеркнули необходимость обеспечения безопасности этих исследовательских центров для сохранения здоровья жителей Незалежной и соседних регионов.
Лента новостей
МО РФ рассекретило планы США по созданию на Украине летучих мышей — переносчиков патогенов
сегодня в 13:33
МО РФ: США изучали в лабораториях Украины распространение инфекций мигрирующими птицами
сегодня в 13:31
Политолог Корнилов — о переговорах Лаврова и Кулебы: Есть надежда на некий диалог
сегодня в 13:28
Pixabay