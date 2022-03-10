ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 марта 2022, 13:33
3181

МО РФ рассекретило планы США по созданию на Украине летучих мышей – переносчиков патогенов

Исследования проводились в непосредственной близости от границы России — в районах черноморского побережья и на Кавказе — с привлечением грузинских биолабораторий, уточнили в ведомстве.

В лабораториях на территории Украины при финансовой поддержке США изучалась возможность использования летучих мышей в качестве переносчиков потенциальных агентов биологического оружия. Об этом в ходе брифинга рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

"Интересен проект Р-781, где в качестве переносчиков потенциальных агентов биологического оружия рассматриваются летучие мыши. В том числе приоритетом обозначено изучение бактериальных и вирусных патогенов, способных передаваться от летучих мышей человеку, возбудителей чумы, лептоспироза, бруцеллёза, а также коронавирусов и филовирусов", — сказал он.

Кириллов уточнил, что исследования проводились в непосредственной близости от границы России — в районах черноморского побережья и на Кавказе. В проект привлечены не только украинские, но и подконтрольные Пентагону грузинские биолаборатории в кооперации с Политехническим институтом Вирджинии и Геологической службой США.

МО РФ: В биолабораториях на Украине проводили эксперименты с коронавирусом летучих мышей
МО РФ: В биолабораториях на Украине проводили эксперименты с коронавирусом летучих мышей

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что эксперименты в биологических лабораториях Украины не были мирными. По его словам, учёные занимались разработкой этнически ориентированного биооружия. Власти РФ уже направили запрос с требованием объяснить биологическую деятельность США в Незалежной.

BannerImage

Pixabay

Артур Лапсаков
  • Новости
  • биолаборатории
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • США
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar