Политолог Корнилов — о переговорах Лаврова и Кулебы: Есть надежда на некий диалог

Особого продвижения по украинскому вопросу после переговоров глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы не произошло, однако сам факт того, что встреча состоялась, обнадёживает. Об этом Лайфу рассказал политолог Владимир Корнилов.

"Хорошо, что встреча состоялась. Есть надежда на некий диалог, хотя бы по второстепенным вопросам. Мы видим, насколько разнятся заявления Лаврова и Кулебы перед встречей и после встречи. Из этого можно предположить, что движения особо не состоялось", — сказал он.

По мнению Корнилова, Кулеба не тот человек, с которым возможно решать серьёзные вопросы. Однако на встрече был поднят вопрос переговоров между президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Специалист предположил, что, возможно, именно для этого и был проведён подобный формат общения.

При этом политолог подчеркнул, что действия коллективного Запада направлены на "использование украинского ресурса". И именно людского, добавил эксперт, чтобы истощать Россию ценой крови и жизни жителей Незалежной.

"[Премьер-министр Великобритании] Борис Джонсон ещё накануне этой истории завещал украинцам проливать кровь до конца, до последней капли крови бороться против России. Именно этого они и хотят от них, а что будет с самой Украиной — им абсолютно до лампочки", — напомнил Корнилов.