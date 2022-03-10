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Опубликовано 10 марта 2022, 13:27

МО РФ: Американцы уже эвакуировали документацию из биолабораторий Киева, Харькова и Одессы

Часть баз данных, биоматериалов и оборудования, по данным ведомства, могла оказаться во Львове и Польше.

Американцам уже удалось эвакуировать из биолабораторий Киева, Харькова и Одессы большую часть документации, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

"По имеющейся информации, американцам уже удалось эвакуировать из лабораторий Киева, Харькова и Одессы большую часть документации, включая базы данных, биоматериалов и оборудования, во Львовский научно-исследовательский институт эпидемиологии и гигиены и в американское консульство во Львове", — отметил он в ходе брифинга.

Кириллов не исключил вероятность перемещения части данных и образцов на территорию Польши.

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Депутат Мажуга предположил, какое биооружие разрабатывали в лабораториях США на Украине

Напомним, Минобороны РФ уличило Киев в создании сети из 30 биологических лабораторий по заказу США. Согласно полученным доказательствам, опыты с возбудителями чумы, сибирской язвы проводились, в частности, во львовской биолаборатории. После этого Китай призвал США раскрыть данные о биолабораториях на Украине.

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Александра Вишнякова
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