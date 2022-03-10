МО РФ: Американцы уже эвакуировали документацию из биолабораторий Киева, Харькова и Одессы

Часть баз данных, биоматериалов и оборудования, по данным ведомства, могла оказаться во Львове и Польше.

Американцам уже удалось эвакуировать из биолабораторий Киева, Харькова и Одессы большую часть документации, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

"По имеющейся информации, американцам уже удалось эвакуировать из лабораторий Киева, Харькова и Одессы большую часть документации, включая базы данных, биоматериалов и оборудования, во Львовский научно-исследовательский институт эпидемиологии и гигиены и в американское консульство во Львове", — отметил он в ходе брифинга.