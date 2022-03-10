Лопнувший в Пензе резервуар с битумом должен был быть выведен из эксплуатации в 2009 году

Резервуар с битумом, который 9 марта взорвался в Пензе, должен был быть выведен из эксплуатации в 2009 году. Об этом в телеграме-канале сообщил помощник руководителя Ростехнадзора Андрей Виль.

"Аварийный резервуар был официально выведен из эксплуатации в 2009 году и исключён из состава опасного производственного объекта. Плановая проверка, проведённая на предприятии в марте 2021 года, факт отсутствия признаков использования подтвердила", — написал он.

Виль добавил, что косвенные указания о консервации выявлены также во внешних документальных источниках. При этом выяснилось, что резервуар предназначался для хранения мазута, а не битума, который "намного тяжелее". После аварии Ростехнадзор решил провести внеплановую выездную проверку ООО "ЭСП", где произошёл инцидент. Будет проведён осмотр всего оборудования компании.

"Документам организации доверия теперь быть не может", — заключил Виль.