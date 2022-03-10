Музыкант Сергей Шнуров покинул пост генерального продюсера телеканала RTVI. Сам лидер группы "Ленинград" называет своё решение "временным самоотстранением", при этом он не уточнил, как скоро вернётся к работе.

"Я принял решение сфокусироваться на развитии собственных музыкальных проектов, поэтому в текущей ситуации хочу сообщить о временном самоотстранении с поста генерального продюсера RTVI. В контексте происходящих событий моё мнение во многом может не совпадать с редакционной политикой RTVI", — приводит сайт телеканала слова Шнурова.