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10 марта, 13:19

Сергей Шнуров покинул пост генерального продюсера телеканала RTVI

Артист отметил, что хочет сфокусироваться на развитии музыкальных проектов, в связи с чем принял данное решение. Он также добавил, что его мнение может не совпадать с редакционной политикой издания.

<p>Сергей Шнуров. Фото © ТАСС / Владимир Гердо</p>

Сергей Шнуров. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Музыкант Сергей Шнуров покинул пост генерального продюсера телеканала RTVI. Сам лидер группы "Ленинград" называет своё решение "временным самоотстранением", при этом он не уточнил, как скоро вернётся к работе.

"Я принял решение сфокусироваться на развитии собственных музыкальных проектов, поэтому в текущей ситуации хочу сообщить о временном самоотстранении с поста генерального продюсера RTVI. В контексте происходящих событий моё мнение во многом может не совпадать с редакционной политикой RTVI", — приводит сайт телеканала слова Шнурова.

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Наталья Исакова

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