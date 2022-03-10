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10 марта, 08:40
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Как крысы с корабля: Кто из знаменитостей уехал из России из-за событий на Украине и где теперь они все

В самое ответственное для Родины время эти народные герои собрали вещи и уехали за границу. Что будет дальше — неизвестно, но имидж медийных персон в глазах их же аудитории уже подпорчен безвозвратно.

Алла Пугачёва и Максим Галкин

Алла Пугачёва и Максим Галкин уехали из России. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Алла Пугачёва и Максим Галкин уехали из России. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

После того как Максим Галкин высказался в соцсетях против спецоперации по защите Донбасса, которую проводит Россия, кажется, других вариантов, кроме как бежать из РФ, у семьи не осталось. Концерты отменяются, и оставаться в стране не заставит даже знаменитый замок в подмосковной деревне Грязь. Достоверно неизвестно, куда именно отправились супруги с детьми, но СМИ сообщают, что искать певицу с телеведущим нужно где-то во Франции.

Ксения Собчак

Ксения Собчак улетела в Израиль. Фото © Wikipedia

Ксения Собчак улетела в Израиль. Фото © Wikipedia

Ещё в феврале Ксения на своём канале размышляла о том, как неправ был Запад по поводу возможного начала спецоперации. Но, как только российские войска начали действовать, тут же собрала вещи и вылетела из Москвы. Поначалу говорили о том, что журналистка отправилась в Турцию, однако потом её заметили в аэропорту Тель-Авива. Ничего странного: она могла путешествовать транзитом.

Заголовки вроде "Ксения Собчак покинула Россию" вывели телеведущую из себя. Вот что она написала главреду уже ликвидированной радиостанции "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову: "Лёша, ты же не покидаешь Россию, когда улетаешь на время? Я тоже не покидаю Россию". Ксения уверяет: поездка плановая, у сына каникулы, а сидеть в холодной Москве — так себе вариант. Правда, недавно ведущая опубликовала фото среди сугробов, как бы намекая, что она снова в России... но так ли это на самом деле?

Юрий Дудь

Юрий Дудь уехал из России. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Юрий Дудь уехал из России. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Светило "новой российской журналистики", судя по информации медиа, сейчас находится в Испании. До начала спецоперации он был в Норвегии, так что по факту бежать из России не пришлось — просто не вернулся. Теперь за происходящим на Украине смотрит с безопасного расстояния. Рабочие процессы работают как часы: видео выходят по расписанию. Последнее интервью — с писателем Борисом Акуниным, который, кстати, улетел из России ещё в 2014-м, да так и не вернулся.

Эммануил Виторган

Эммануил Виторган покинул Россию. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Эммануил Виторган покинул Россию. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Актёр театра и кино Эммануил Виторган от России убежал недалеко: пока что осел на родине своей супруги Ирины, в Латвии. Вместе с дочерьми Кларой и Этель супруги улетели из Шереметьево 25-го числа — на следующий же день после того, как началась "Операция Z": "Вот мы и едем в Ригу! Наконец на родину!" — сказала на видео Ирина.

Юлия Навальная

Юлия Навальная улетела в Германию. Фото © ТАСС / AP Photo / Alexander Zemlianichenko

Юлия Навальная улетела в Германию. Фото © ТАСС / AP Photo / Alexander Zemlianichenko

Супруга блогера Алексея Навального, отбывающего срок, тоже решила "переждать неспокойные времена" за границей. В самый разгар суда над мужем Юлия собрала вещи и вместе с детьми, по информации СМИ, улетела в Германию. На несанкционированные протесты уже не выйти, но поддерживает оппозицию, как может, — фотографиями в "Инстаграме".

5 абсурдных санкций из-за ситуации на Украине, глядя на которые сомневаешься во вменяемости Запада

5 абсурдных санкций из-за ситуации на Украине, глядя на которые сомневаешься во вменяемости Запада

Обложка ©

ТАСС / Сергей Карпухин, Сергей Бобылев

Сергей Трофимов

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