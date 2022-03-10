Как крысы с корабля: Кто из знаменитостей уехал из России из-за событий на Украине и где теперь они все

Алла Пугачёва и Максим Галкин

После того как Максим Галкин высказался в соцсетях против спецоперации по защите Донбасса, которую проводит Россия, кажется, других вариантов, кроме как бежать из РФ, у семьи не осталось. Концерты отменяются, и оставаться в стране не заставит даже знаменитый замок в подмосковной деревне Грязь. Достоверно неизвестно, куда именно отправились супруги с детьми , но СМИ сообщают, что искать певицу с телеведущим нужно где-то во Франции.

Ксения Собчак

Ещё в феврале Ксения на своём канале размышляла о том, как неправ был Запад по поводу возможного начала спецоперации. Но, как только российские войска начали действовать, тут же собрала вещи и вылетела из Москвы. Поначалу говорили о том, что журналистка отправилась в Турцию, однако потом её заметили в аэропорту Тель-Авива. Ничего странного: она могла путешествовать транзитом.

Заголовки вроде "Ксения Собчак покинула Россию" вывели телеведущую из себя. Вот что она написала главреду уже ликвидированной радиостанции "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову: "Лёша, ты же не покидаешь Россию, когда улетаешь на время? Я тоже не покидаю Россию". Ксения уверяет: поездка плановая, у сына каникулы, а сидеть в холодной Москве — так себе вариант. Правда, недавно ведущая опубликовала фото среди сугробов, как бы намекая, что она снова в России... но так ли это на самом деле?