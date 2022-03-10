Глава МИД Турции Чавушоглу рассказал об итогах переговоров Лаврова и Кулебы

Министр подчеркнул, что важен сам факт политического диалога. По его словам, встреча прошла без напряжения.

Не стоит ожидать чудес от одной встречи глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам переговоров в Анталье.

"Безусловно, чудес от одной встречи министров ожидать не стоит. Мы, конечно, не ожидали, что одной встречей будут решены все вопросы. Но важен сам факт встречи, факт политического диалога", — сказал он.