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10 марта, 13:07

Глава МИД Турции Чавушоглу рассказал об итогах переговоров Лаврова и Кулебы

Министр подчеркнул, что важен сам факт политического диалога. По его словам, встреча прошла без напряжения.

Не стоит ожидать чудес от одной встречи глав МИД России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам переговоров в Анталье.

"Безусловно, чудес от одной встречи министров ожидать не стоит. Мы, конечно, не ожидали, что одной встречей будут решены все вопросы. Но важен сам факт встречи, факт политического диалога", — сказал он.

Глава внешнеполитического ведомства Турции отметил, что встреча двух сторон была нелёгкой. Однако она прошла "культурно, без напряжения".

Чавушоглу: Переговоры глав МИД РФ и Украины проходили в непростой обстановке

Чавушоглу: Переговоры глав МИД РФ и Украины проходили в непростой обстановке

Напомним, переговоры глав МИД России, Турции и Украины проходили в турецкой Анталье сегодня, 10 марта. Встреча продлилась полтора часа. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у него нет завышенных ожиданий от предстоящей встречи. А 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Светлана Оперук

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