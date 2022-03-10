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10 марта, 12:59

Кабмин внёс в Госдуму законопроект о налоге на роскошь за авто дороже 10 млн рублей

Раньше повышенным транспортным налогом облагались машины, стоимость которых начиналась от трёх миллионов рублей. Изменения направлены на поддержку граждан в условиях санкционного давления.

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, устанавливающий повышенный транспортный налог для автомобилей стоимостью от десяти миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"В законопроекте есть норма о корректировке повышенного транспортного налога на дорогие автомобили. Теперь он будет начисляться на автомобили стоимостью от десяти миллионов рублей, а не от трёх миллионов рублей, как это было раньше", — говорится в сообщении.

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Изменения в Налоговом кодексе РФ направлены на повышение устойчивости экономики, поддержку граждан и бизнеса в условиях санкционного давления.

Ранее Лайф рассказывал, что кабмин предложил продлить сроки действия эскроу-счетов не более чем на два года. Отмечается, что данная мера позволит обеспечить финансовую стабильность застройщиков и гарантировать участникам долевого строительства получение жилья.

Обложка ©

Pexels

Артур Лапсаков

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