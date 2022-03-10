Кабмин внёс в Госдуму законопроект о налоге на роскошь за авто дороже 10 млн рублей

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, устанавливающий повышенный транспортный налог для автомобилей стоимостью от десяти миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"В законопроекте есть норма о корректировке повышенного транспортного налога на дорогие автомобили. Теперь он будет начисляться на автомобили стоимостью от десяти миллионов рублей, а не от трёх миллионов рублей, как это было раньше", — говорится в сообщении.

Изменения в Налоговом кодексе РФ направлены на повышение устойчивости экономики, поддержку граждан и бизнеса в условиях санкционного давления.