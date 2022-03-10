Кабмин внёс в ГД законопроект об освобождении от уплаты налога с процентов по вкладам

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается освободить граждан от уплаты подоходного налога с процентов по банковским вкладам более одного миллиона рублей за 2021–2022 годы. Об этом сообщает пресс-служба кабмина. Напомним, это одна из мер, которые проработали власти для повышения устойчивости российской экономики в условиях западных санкций.

"Правительство предлагает освободить граждан от уплаты подоходного налога с процентов по банковским вкладам, которые превышают один миллион рублей. Эти и другие изменения в Налоговый кодекс внесены на рассмотрение в Госдуму", — указано в сообщении.

Документом, в частности, предлагается освободить от налогообложения доходы граждан, полученные в 2022–2023 годах от экономии на процентах за пользование кредитными средствами.