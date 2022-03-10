Кабмин внёс в ГД законопроект об освобождении от уплаты налога с процентов по вкладам
Документом, в частности, предлагается освободить от налогообложения доходы граждан, полученные в 2022–2023 годах от экономии на процентах за пользование кредитными средствами.
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, которым предлагается освободить граждан от уплаты подоходного налога с процентов по банковским вкладам более одного миллиона рублей за 2021–2022 годы. Об этом сообщает пресс-служба кабмина. Напомним, это одна из мер, которые проработали власти для повышения устойчивости российской экономики в условиях западных санкций.
"Правительство предлагает освободить граждан от уплаты подоходного налога с процентов по банковским вкладам, которые превышают один миллион рублей. Эти и другие изменения в Налоговый кодекс внесены на рассмотрение в Госдуму", — указано в сообщении.
Документом, в частности, предлагается освободить от налогообложения доходы граждан, полученные в 2022–2023 годах от экономии на процентах за пользование кредитными средствами.
Ранее Лайф сообщал, что кабмин запретил вывозить из России более 200 видов иностранных товаров. Ограничение будет действовать на срок до конца 2022 года. Тем временем запрет не коснётся ЕАЭС, Абхазии и Южной Осетии, но в этом случае понадобятся отдельные разрешения.
ТАСС / Валерий Шарифулин