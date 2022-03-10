Зеленский подписал закон об изъятии российской собственности на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия объектов права собственности РФ и её резидентов на территории своей страны. Об этом заявила Верховная рада в своём телеграм-канале.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой закон Украины "Об основных принципах принудительного изъятия на Украине объектов права собственности Российской Федерации и её резидентов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что этот закон определяет основы принудительного изъятия объектов права собственности "по мотивам общественной необходимости".