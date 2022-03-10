Зеленский подписал закон об изъятии российской собственности на Украине
Соответствующее заявление появилось в телеграм-канале Верховной рады. Там отметили, что проект определяет основы соответствующего процесса "по мотивам общественной необходимости".
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия объектов права собственности РФ и её резидентов на территории своей страны. Об этом заявила Верховная рада в своём телеграм-канале.
"Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой закон Украины "Об основных принципах принудительного изъятия на Украине объектов права собственности Российской Федерации и её резидентов", — говорится в сообщении.
Отмечается, что этот закон определяет основы принудительного изъятия объектов права собственности "по мотивам общественной необходимости".
Ранее Лайф писал, что в Кремле получают от Киева предложения о переговорах Путина с Зеленским. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков констатировал, что украинская сторона добивается прямого разговора между лидерами двух государств.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
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ТАСС / JOHANNA GERON / POOL