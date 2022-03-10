Дирижёр Голиков: Музыканты за рубежом подвергаются сильнейшей русофобии и агрессии

Причём это происходит чуть ли не каждый день. Вместе с тем разрываются контракты музыкантов с европейскими партнёрами, хотя они на протяжении долгих лет объединяли народы.

Музыканты, которые уже давно живут и работают, в том числе и в ведущих коллективах, за рубежом, подвергаются русофобии и агрессии. Об этом заявил директор, художественный руководитель и главный дирижёр Государственной филармонии Санкт-Петербурга для детей и юношества Михаил Голиков. В беседе с Лайфом он отметил, что в нынешних обстоятельствах задачей музыкантов является "врачевание человеческих душ".

По его словам, невозможно оставаться спокойным, когда гуманитарную сферу жизни человечества смешивают с политикой. У Голикова вызывают горечь и огромную обиду решения о разрыве контрактов, вытеснении российских музыкантов за рубежом. Ведь они на протяжении долгих лет пытались наладить гуманитарную связь и объединить народы, но "в одночасье оказались в театре военных действий".

Голиков отметил, что тоже был вынужден оставить и заморозить проекты с рядом европейских стран. Изначально немецкие, голландские, французские и итальянские партнёры позвонили ему, а потом уже прислали формальные письма. Со всеми была договорённость поддерживать "человеческий контакт" и надеяться на улучшение ситуации.

"Музыкант становится на позицию врача, и наша задача сегодня — как можно больше работать и врачевать души людей. В это непростое время как никогда общечеловеческие ценности и искусство становятся особенно ценными", — подчеркнул российский дирижёр.