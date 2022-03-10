Кабмин РФ запретил вывозить из России более 200 видов иностранных товаров

Правительство РФ огласило перечень ранее ввезённых в Россию из-за рубежа товаров и оборудования, которые временно запрещается вывозить из страны. В список входит более двухсот наименований, сообщили в четверг в пресс-службе кабмина.

"В перечень включено технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, электрическая аппаратура — всего более 200 наименований товаров, в том числе железнодорожные вагоны и локомотивы, контейнеры, турбины, станки для обработки металла и камня, мониторы, проекторы, пульты и панели", — говорится в сообщении.

Ограничение будет действовать до конца 2022 года. В правительстве уточнили, что эта мера необходима для обеспечения стабильности на российском рынке. Решение принято в рамках исполнения указа президента России "О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности".

Однако этот запрет не коснётся Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Абхазии и Южной Осетии, уточнили в пресс-службе Правительства РФ. Тем не менее "в отношении последних будет действовать разрешительный порядок вывоза, утверждённый отдельным постановлением правительства". Подразумевается, что соответсвующие разрешения на вывоз товаров в эти страны будут выдаваться Минсельхозом, Минтрансом, Минпромторгом, Минцифры и Минприроды, отметили в кабмине.