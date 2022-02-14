Халява закончилась: Почему Европа жалуется в ВТО из-за запрета России на вывоз леса В начале года Еврокомиссия обратилась в ВТО с претензиями к России. Поводом стал запрет на экспорт из РФ необработанной древесины, вступивший в силу в начале этого года. На что жалуются европейцы. 13 февраля, 21:40 Приёмный пункт вырубленного леса. Фото © ТАСС / Евгений Епанчинцев

Запрет на вывоз необработанной древесины

Лес — один из ценнейших ресурсов России. По данным Рослесхоза, только в 2019 году было заготовлено 219 миллионов кубометров леса, из которых на экспорт пошло 15,9 миллиона кубометров кругляка. Также следует учитывать деятельность чёрных лесорубов, на долю которых приходится 20% от общего объёма заготовки. По статистике, за 2020 год в России выявлено 15,3 тыс. фактов незаконной вырубки общим объёмом 1,1 млн кубометров.

C 90-х годов за Россией закрепилась репутация "поставщика халявного леса". Европа и Китай скупают его за копейки в виде необработанной древесины, а потом продают её в виде пиломатериалов обратно, но по совсем другим ценам. Последние 10 лет власти России продумывали механизм, который позволит свести к минимуму бесконтрольный вывоз необработанной и грубо обработанной древесины из страны. И после долгих обсуждений выход нашёлся. Так называемый запрет на экспорт "кругляка" с 2022 года — закрепление успеха на данном этапе и, конечно же, не конец всей истории. Но, судя по реакции европейских партнёров, чьи-то аппетиты серьёзно пострадали.

Деревянный гребешок

На самом деле "запрет на вывоз" древесины — это только "красное словцо", тиражируемое СМИ, которое отражает лишь малую часть огромного регуляторного механизма. Вся схема больше похожа на многоходовку, направленную на оздоровление и модернизацию деревообрабатывающей промышленности в России. 24 января 2022 года в Минпромторге заявили, что речь идёт не о запрете, а об ограничении вывоза древесины, в первую очередь таких ценных пород, как дуб, бук и ясень.

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Технически ограничение выглядит так: сокращение списка ценных пород деревьев, разрешённых к вывозу в виде "кругляка", с нескольких десятков до двух, значительное повышение пошлины и введение необходимой электронной документации с QR-кодом, которая должна сопровождать вывозимый лес. Полная прозрачность, налоги и никаких проблем. Важно отметить также, что с января 2022 года Россия ввела заградительные пошлины на так называемые "товары прикрытия", под видом которых недобросовестные экспортёры вывозили ценный "кругляк". Плюс введение в июле прошлого года 10%-ной пошлины на вывоз влажных пиломатериалов хвойных пород.

Спор за дерево жизни

21 января представители Евросоюза в Брюсселе "наехали" на Россию за то, что та будто бы завышает пошлины и отказывается исполнять некие обязательства в рамках ВТО. В Минпромторге оперативно отреагировали на жалобы партнёров. Россия, по словам представителей ведомства, вовсе не собиралась "насолить" ЕС и ВТО. Все эти меры приняты с целью ограничить неконтролируемый вывоз необработанной древесины и простимулировать отрасль глубокой переработки древесины в стране. Но представителей ЕС интересы России волновали слабо: единственное, что они пытались понять, — что делать европейским производителям пиломатериалов и деревообрабатывающей промышленности, привыкшим получать лес почти даром.

Здесь справедливо сделать небольшое отступление и вспомнить, что похожее решение приняли в Китае, когда запретили вывоз редкоземельных металлов. Суть закона в том, что КНР, под контролем которой находится 36% мировых запасов редкоземельных металлов (например, скандия, иттрия, лантана и других), а также 70% всей перерабатывающей промышленности, запрещает вывоз руды, которую импортёры могут переработать дома и продать дальше. Разговор с потенциальными жалобщиками у китайцев простой: хочешь — строй завод и плати налоги, не хочешь — не строй, в хозяйстве и самим пригодится.

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Но вернёмся к России. Ради того чтобы раз и навсегда решить вопрос вывоза леса и развития собственной промышленности, России пришлось даже отказаться от упрощённой процедуры таможенного декларирования древесины. С одной стороны, это ускоряло процесс, с другой — лазейкой пользовались браконьеры, добывавшие лес "по-чёрному", без документов и лицензий. Работать на территории страны европейским компаниям при этом никто не запрещал: стройте заводы, валите лес, обрабатывайте и везите по всем правилам — и будет "кругляка" столько, сколько надо. Но уже по другой цене.

Закон и порядок

Параллельно с давно назревшей инициативой было завершено предварительное следствие по делу крупнейшей в стране группировки контрабандистов из Иркутска. Теперь подозреваемых будут судить за вывоз 150 тыс. кубометров древесины, общий ущерб следователи оценивают почти в 900 млн рублей. Даже в Greenpeace отреагировали на новые меры российских властей, отметив, что подобные ограничения и контроль за перемещением леса внутри страны беспрецедентны — такого в истории России не делал ещё никто. По словам аналитиков из Segezha Group, пошлины будут способствовать насыщению внутреннего рынка пиломатериалами, а это значит, что цены на дерево постепенно будут снижаться.

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Вопрос с ограничением на вывоз российского леса вообще носит системный характер, и введение ограничений — лишь один из пунктов на пути создания развитой инфраструктуры. Следующие шаги — строительство деревообрабатывающих предприятий в тех местах лесодобычи, где их ещё нет. Увеличение количества необработанной древесины, оставшейся на территории РФ, будет стимулировать развитие деревообрабатывающего сектора. Причём здесь, по прогнозам специалистов, откроется непаханое поле возможностей как для крупных игроков, так и для "частников". Также увеличится деловая активность на приграничных территориях — как раз за счёт роста добавленной стоимости в доле экспорта. Постепенно зарубежные партнёры привыкнут к тому, что Россия перестала быть источником дешёвого леса, и начнут играть по правилам — так, как у себя на родине.

Звуки леса

Введение пошлин и выравнивание рынка, по прогнозам специалистов, приведут к тому, что в перспективе в лесную промышленность придут мотивированные и компетентные кадры. Мотивационная система, серьёзно карающая за вырубку лесов и нелегальный экспорт, но щедро вознаграждающая за охрану и восстановление леса, сыграет большую роль. В настоящее время эксперты говорят о продвижении инициативы в Сибири и на Дальнем Востоке. Что касается Северо-Запада — Архангельской и Вологодской областей (они являются своего рода ролевой моделью для всех лесных регионов), то здесь к схеме прозрачной работы пришли ещё несколько лет назад.

В психологии есть такая модель, которая называется Кюблер-Росс. Другое её название — "5 стадий принятия неизбежного". Европейские чиновники, затопавшие ножками после того, как Россия начала наводить порядок в одной из самых непрозрачных и коррупционных сфер, пока находятся в первой стадии "отрицание и изоляция", но постепенно переходят во вторую — "гнев". От неё рукой подать до торга и депрессии, за которыми неизбежно последует смирение.

Ограничение вывоза необработанной древесины — это: Хорошая, нужная инициатива Инструмент давления Попытка задеть Евросоюз

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