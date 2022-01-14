Сделано в России: Какие города Казахстана основали русские В Казахстане много древних городов, основанных тюрками, иранцами, но не самими казахами. А подавляющее большинство городов в этой стране в XVI–XX веках построили русские. 13 января, 21:40 Фото © Shutterstock

Алма-Ата (Алматы): неофициальная столица юга

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Город республиканского значения является самым крупным из всех и называется не иначе, как неофициальная "столица Южного Казахстана". До 2017 года Алма-Ата была единственным городом-миллионником, пока её не догнала Астана. В Средние века на территории будущего города находилось поселение Алмату. Благодаря Российской империи в 1854 году здесь был заложен форпост Заилийское, который в 1867-м переименовали в город Верный, ставший областным городом Семиреченской области. При советской власти Верный стал Алма-Атой — столицей Казахской ССР. Свято-Вознесенский кафедральный собор, Центральная мечеть, святыня буддистов Тамгалы-Тас — культурное наследие города будто бы протягивает руки всем основным культурам и конфессиям. После того как Казахстан получил независимость, город переименовали в Алматы. В 2019 году поэт Олжас Сулейменов предложил вернуть название Алма-Ата.

Нур-Султан (Астана)

Вид города Нур-Султан (Астана). Фото © ТАСС/Шамуков Руслан

Столица Казахстана официально считается вторым по численности населения городом страны. В древности здесь сходились караванные пути. Его история началась в 1830 году — тогда генерал-губернатор Иван Вельяминов приказал построить крепость Акмолинск. Она была вписана в новую систему управления, разработанную реформатором Михаилом Сперанским. Во времена Великих реформ Александра II форпост получил статус окружного города, затем — областного центра. При Хрущёве Казахстан стал главным районом освоения целины. Акмолинск переименовали в Целиноград. В 1992 году новое правительство снова переименовало его, но уже в Акмолу. После перенесения столицы из Алма-Аты в Акмолу было принято новое решение — переименовать город в Астану. Всё из-за неблагозвучности названия: Акмола в переводе с казахского означает "белая могила". 20 марта 2019 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сразу же после вступления в должность предложил назвать столицу Нур-Султаном — в честь первого президента республики Нурсултана Назарбаева.

Актобе: город с военной выправкой

Панорамный вид города. Фото © Shutterstock

Когда-то на этих территориях кочевали древние скотоводы, представители андроновской культуры. Их сменили ираноязычные савроматы. Современная история ведёт отсчёт с 1869 года, когда по приказу военного губернатора Тургайской области Льва Баллюзека "на двух холмах в урочище у слияния рек Илек и Каргалы" заложили крепость Ак-Тобе. Баллюзек подавил бунты и междоусобные войны, инициированные местными кланами, нашёл общий язык с султанами Арынгазиевыми, и с тех пор в регионе установилось относительное спокойствие. В XIX веке был составлен генеральный план поселения, а в 1891 году Ак-Тобе переименовали в Актюбинск, который стал уездным городом Торгайской губернии. Первые улицы города назывались по-военному: Гарнизонная, Крепостная, Георгиевская. В 1999 году с подачи Назарбаева Актюбинск снова стали называть так, как приятнее местному уху, — так исторический русский город превратился в Актобе.

Караганда: город с весёлым названием

Панорамный вид города. Фото © Shutterstock

Многим это слово известно по классической рифме-шутке: "А это где?" — "В Караганде". Когда-то здесь жили племена аргын, сармантай и алтай-карпыки. Потом обнаружили залежи угля. С подачи русских купцов на территории будущего города провели геологическую разведку и сделали вывод, что угольный пласт здесь солидный. Начали разработку. После этого к русским присоединились французские и английские предприниматели. Из Ростова-на-Дону, Ставрополя, Киева и других городов потянулись переселенцы. Возникли посёлки Михайловка, Зеленая Балка, Тихоновка. В 1931 году образовалось шахтёрское поселение Караганда, получившее через три года статус города, застроенного по генплану московских архитекторов. Сегодня это крупный индустриальный и культурный центр.

Усть-Каменогорск: самый русский областной центр

Дворец культуры металлургов в Усть-Каменогорске. Фото © Shutterstock

Крупнейший город на востоке республики, расположенный в районе слияния Иртыша и Ульбы. В средние века здесь обитали племена найманов и керей, которые при Казанском ханстве вошли в племенное объединение Средний жуз. В 1720 году майор Лихарев по приказу Петра I заложил здесь Усть-Каменную крепость. Император преследовал две цели: укрепление юго-восточных границ и разведка золота в верховьях Иртыша. Долгое время крепость оставалась самым дальним форпостом на данном направлении.

Первые жилые кварталы стали появляться в XVIII веке, а уже при Александре II крепость стала городом Усть-Каменогорском. В 50-е годы Ускаман (как его называют местные русские, а казахи — Оскемен) стал крупнейшим промышленным центром. Здесь проходит железная дорога Рубцовск – Риддер, связавшая Рудный Алтай с Транссибирской и Среднеазиатской магистралями. Здесь обогащали Уран для первой ядерной бомбы. Недавно в Усть-Каменогорске запустили производство тепловыделяющих сборок для Китайских АЭС. По праву считается самым русским городом Казахстана, ведь русских здесь больше, чем казахов.

Павлодар: уютная провинция на месте города-призрака

Панорамный вид города. Фото © Shutterstock

В Средние века на месте этого города располагалась Имакия — внезапно исчезнувший город Кимакского каганата, один из пунктов Великого шёлкового пути. И снова важную роль в основании современного города сыграл Пётр I: при нём здесь появилась крепость "Коряковский форпост", который до 1861 года оставался посёлком. Однако бытовая культура была на уровне. Его построили рядом с соляными складами, недалеко от Коряковского озера, где соль и добывали.

"Сей форпост всех прочих по Иртышу многолюднее и имеет лучшие там строения… Здесь выстроены обширные слободы, разделённые на улицы", — делился наблюдениями немецкий путешественник Паллас.

При Александре II Коряковский форпост получил статус города и был переименован в Павлодар. Большая часть местных говорит на русском языке, 40% населения Павлодара — этнические русские.

Семей (Семипалатинск)

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Своего рода казахский Питер, который местные жители называют культурной столицей. До XVII века здесь было семь буддийских калмыцких храмов, которые разнесли в ходе разборок местных племён. Русские исследователи называли местность Семь-Палат в честь этих дацанов. Затем Петр I издал указ о защите восточных земель на Иртыше, и в том же году воевода Василий Чередов основал Семипалатную крепость. Долгое время крепость являлась перевалочным пунктом для торговли с Китаем, Туркестаном, Средней Азией, позднее здесь открыли таможню. С 1782 года Семипалатинск — уездный город, с середины XIX века — областной центр. Сюда отправляли политических ссыльных, в частности — отбывал наказание писатель Фёдор Достоевский. В 1949 году на местном полигоне испытали первую ядерную бомбу. В 2007 году Семипалатинск переименовали в Семей — в честь одноимённого хребта.

Это далеко не все города Республики Казахстан, основанные русскими и получившие современный облик при их непосредственном участии. Стоит вспомнить также Уральск, Костанай (Кустанай), Петропавловск, Актау. Кстати, космодром Байконур, расположенный в Кызылординской области Казахстана, был основан при Советском Союзе — сюда в 1955 году переехала масса специалистов из центральной части страны, а смотреть за соблюдением технологий строительства космодрома и городка вокруг был направлен генерал Георгий Шубников — человек, под командованием которого Красная армия восстанавливала мосты через Одер и Шпрее после взятия Берлина.

Авторы Евгений Жуков