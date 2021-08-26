Что СССР построил в Афганистане Оглавление Ресурсы Афганистана Дороги в Афганистане Нефть и полезные ископаемые в Афганистане Энергетика Афганистана Кабульский политех и школы Промышленность Как советские специалисты спасли Афганистан от голода Помогать в развитии Афганистана Советский Союз начал задолго до начала войны. За десятки лет СССР вложил миллиарды рублей в транспорт, сельское хозяйство и промышленность этой страны. 30253 30253 Группа строителей моста на границе Советский Союз — Демократическая Республика Афганистан. Фото © ТАСС / Будан Виктор, Горокрик Анатолий

Ресурсы Афганистана

До прихода советских специалистов в Афганистан в стране, состоящей из камня, песка и гор, не было нормального сельского хозяйства. Опиаты, которые растут, даже если за ними не ухаживать, в расчёт можно не принимать: в начале 70-х Афганистан был одной из стран, где то и дело случались вспышки голода, а весь урожай, который пытались возделывать, просто погибал. Одним из самых крупных объектов, построенных СССР в Афганистане, считается Джелалабадский ирригационный комплекс, благодаря которому поля начали обильно поливать. Позднее там стали выращивать столько урожая, что недалеко от комплекса открылся завод по переработке цитрусовых и маслин. После ухода СССР из страны этот комплекс был сломан и частично разрушен.

Дороги в Афганистане

Термез. Уникальный автомобильно-железнодорожный мост через пограничную реку Амударья соединил берега двух государств — СССР и ДРА. Фото © ТАСС / Будан Виктор

За шесть лет (с 1958 по 1964 год) советские дорожники при помощи военных построили автодорожный тоннель "Саланг". Уникальное сооружение длиной 2676 метров с галереями для защиты от лавин и оползней стало самым высокогорным в мире и позволило проводить тяжёлую технику через горные перевалы. Одновременно с этим начал работать асфальтобетонный завод в столице, который позволил через пять лет практически завершить строительство аэропорта Баграм и международного аэропорта в Кабуле, а также аэродрома Шинданд, построенного одним из последних. Все крупные трассы, которые уцелели до сих пор, были построены советскими специалистами. Среди них Кушка — Герат — Кандагар общей протяжённостью 679 километров, трасса Доши — Ширхан и несколько других крупных магистралей.

В 80-х был достроен самый известный мост Хайратон. Автомобильно-железнодорожный мост через реку Амударью длиной 816 метров соединил узбекский Термез и афганский Мазари-Шариф. По нему выводили последние части военного контингента СССР, и по нему же бежали афганские военные, опасавшиеся расправы со стороны талибов в 2021 году.

Нефть и полезные ископаемые в Афганистане

Афганистан — не самая богатая углеводородами страна, но нефти там много. Есть и залежи угля. Всего за десять лет — с 1960 по 1970 год — советским специалистам удалось начать разработку полезных ископаемых: появились первые НПЗ, угольные разрезы, вслед за которыми начали строить электростанции. Почти все крупные афганские специалисты прошли подготовку и обучение в СССР, а государственные компании построили в стране газохранилища и газопровод до границы с Таджикистаном. Позднее в Афганистане началась и программа газификации, однако завершить её не смогли.

Энергетика Афганистана

Фото © ТАСС / Соболев Валентин

Водные ресурсы Афганистана также были использованы для развития энергосистемы. Важнейшим объектом энергетики в стране стала ГЭС Наглу — сооружение, способное выдавать 100 МВт. Кроме неё на реке Кабул был сооружён каскад плотин, а позднее советские энергетики построили вторую мощную электростанцию — Пули-Хумри на реке Кундуз, от которой на много километров протянулись линии электропередачи. Эти ЛЭП помогают освещать Афганистан до сих пор.

Кабульский политех и школы

В 60-х руководство СССР приняло решение вложить деньги в образование Афганистана. Для того чтобы добрый сосед СССР мог развиваться, советские специалисты построили в Кабуле Политехнический университет. На эти цели СССР потратил внушительную сумму — около восьми миллионов рублей. Учреждение было рассчитано на 1200 студентов, и, несмотря на потрясения, которые переживает Афганистан, вуз работает и сегодня. Главным иностранным языком, который здесь изучают, остаётся русский. Для многих жителей столицы страны решился и жилищный вопрос: некоторые районы Кабула застроены типовыми советскими панельками — быстровозводимыми многоквартирными домами, которых в афганской столице несколько десятков.



Строили эти дома советские специалисты сами, но со временем производство планировали передать афганцам. Для этого даже возвели специальный домостроительный комбинат — на огромном заводе могли выпускать домокомплекты и строить пятиэтажку каждую неделю, но на ударные темпы производство так и не вышло.

Помимо университета СССР построил в Афганистане восемь профессиональных училищ, в которых готовили сварщиков, строителей, водителей, инженеров по пуску и наладке крупных заводов. Кроме того, в каждом крупном населённом пункте строилась современная больница, оборудование для которой (пусть и не бесплатно) поставлялось напрямую из СССР. Также в разных источниках встречаются цифры пять-семь тысяч построенных по всей территории школ и детских садов. Всё это если и не было разрушено, то пришло в запустение после вывода советских войск, а американские бомбардировки Афганистана довершили дело.

Промышленность

Демократическая Республика Афганистан. Джангалак. 1 января 1986 г. Работницы Джангалакского авторемонтного завода Эногуль и Шукрия. Фото © ТАСС / Надеждин Георгий

По образу и подобию промышленного городка в СССР был построен авторемонтный завод Джангалак в Кабуле. На нём из машинокомплектов в 1980-х в Афганистане начали производить самые известные советские грузовики — КамАЗ. Помимо ремонта и (позднее) производства автомобилей Джангалак помогал налаживать работу других афганских заводов. Там собирались советские станки, в том числе первые агрегаты для обработки металла. Незадолго до начала войны в пригороде Кабула планировали начать строительство горно-обогатительного комплекса. Трудиться там должно было около двух тысяч человек, однако после начала боевых действий от этой идеи отказались.

Как советские специалисты спасли Афганистан от голода

В конце 50-х СССР построил в столице Афганистана хлебокомбинат. Он оказался мощнее некоторых пищевых производств. Кабульский хлебокомбинат мог самостоятельно переработать 375 тонн зерна в сутки, а в его элеватор можно было загрузить до 50 тыс. тонн зерна. К комплексу проложили железнодорожную ветку и отдельную дорогу.

Демократическая Республика Афганистан. Кабул. 1 августа 1987 г. Технолог Латифа, окончившая Кабульский политехнический институт, во время беседы с рабочим одного из цехов Кабульского хлебокомбината. Фото © ТАСС / Надеждин Георгий

Позднее в приграничном Мазари-Шарифе появился похожий завод. Там советские специалисты построили мельницу мощностью 60 тонн муки в сутки и элеватор на 20 тысяч тонн зерна. Практически параллельно со строительством этих заводов в стране также были введены в эксплуатацию многоотраслевые фермы Халда и Газиабад, на которых выращивали скот.

Авторы Сергей Андреев