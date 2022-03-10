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10 марта, 12:16

Центробанк РФ повысил курс евро почти до 133 рублей

Кроме того, регулятор поднял курс доллара до отметки 120,37 рубля, увеличив его на 4 рубля 29,38 копейки.

Центральный банк Российской Федерации установил на 11 марта 2022 года официальный курс евро на уровне 132,95 рубля, что выше на 6 рублей 51,86 копейки, чем предыдущий показатель. Такие данные опубликованы на сайте ЦБ РФ.

Кроме того, регулятор поднял курс доллара до отметки 120,37 рубля, повысив его на 4 рубля 29,38 копейки.

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Ранее Лайф писал, что эксперт Минфина Дайнеко призвала не считать вклады источником дохода. Как подчёркивает специалист, это не инструмент заработка, а скорее защитное средство от инфляции. И есть много факторов, на которые стоит обратить внимание при выборе банка.

Обложка ©

Pixabay

Никита Осипов

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