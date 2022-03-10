Лавров: Москва в ответ на гарантии безопасности получила "справки" от НАТО и ЕС

России и Западу удалось бы решить все вопросы по гарантиям евробезопасности, если бы зарубежные партнёры относились к делу по-честному. Так, в ответ на свои предложения Москва получила от НАТО и Евросоюза лишь "справки", сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главами МИД Украины и Турции Дмитрием Кулебой и Мевлютом Чавушоглу.

"Вместо того чтобы ответить [на предложенные Москвой гарантии безопасности] на уровне соответствующих государств, мы получили такую "справку" от господина [Йенса] Столтенберга и такую же "справку" ещё от господина [Жозепа] Борреля, на полстранички, где было сказано: "Не волнуйтесь, мы готовы разговаривать". И всё", — сказал министр.

Лавров также возмутился желанием альянса решать за Россию вопросы безопасности нашей же страны. Он добавил, что Москва никому не позволит ставить подобные ультиматумы.