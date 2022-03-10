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10 марта, 12:09

Лавров: Москва в ответ на гарантии безопасности получила "справки" от НАТО и ЕС

Глава МИД РФ также возмутился желанием альянса решать за Россию вопросы нашей же безопасности. Министр добавил, что РФ никому не позволит ставить подобные ультиматумы.

России и Западу удалось бы решить все вопросы по гарантиям евробезопасности, если бы зарубежные партнёры относились к делу по-честному. Так, в ответ на свои предложения Москва получила от НАТО и Евросоюза лишь "справки", сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главами МИД Украины и Турции Дмитрием Кулебой и Мевлютом Чавушоглу.

"Вместо того чтобы ответить [на предложенные Москвой гарантии безопасности] на уровне соответствующих государств, мы получили такую "справку" от господина [Йенса] Столтенберга и такую же "справку" ещё от господина [Жозепа] Борреля, на полстранички, где было сказано: "Не волнуйтесь, мы готовы разговаривать". И всё", — сказал министр.

Замглавы МИД Грушко: РФ продолжит настаивать на гарантиях нерасширения НАТО на восток

Замглавы МИД Грушко: РФ продолжит настаивать на гарантиях нерасширения НАТО на восток

Лавров также возмутился желанием альянса решать за Россию вопросы безопасности нашей же страны. Он добавил, что Москва никому не позволит ставить подобные ультиматумы.

А ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заверил, что Запад не допустит вмешательства НАТО в конфликт на Украине. По его словам, Германия и другие страны видят потенциальную опасность такого решения, военное вмешательство Североатлантического альянса может стать ошибкой.

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Flickr / МИД России

Наталья Исакова

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