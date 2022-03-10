Кличко: В Киеве осталось чуть менее двух миллионов жителей

Сейчас город превратился в крепость, заметил мэр. Он уточнил, что окружение украинской столицы является главной целью России.

Каждый второй житель Киева покинул столицу Украины. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил мэр города Виталий Кличко.

"Сейчас Киев превратился в крепость, каждая улица и каждое здание", — сказал он, заметив, что в городе находится чуть менее двух миллионов жителей.