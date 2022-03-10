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Опубликовано 10 марта 2022, 12:01

Кличко: В Киеве осталось чуть менее двух миллионов жителей

Сейчас город превратился в крепость, заметил мэр. Он уточнил, что окружение украинской столицы является главной целью России.

Каждый второй житель Киева покинул столицу Украины. Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил мэр города Виталий Кличко.

"Сейчас Киев превратился в крепость, каждая улица и каждое здание", — сказал он, заметив, что в городе находится чуть менее двух миллионов жителей.

По мнению Кличко, ключевой целью России является окружение Киева, чтобы продолжать настаивать на своих требованиях и в итоге свергнуть власть.

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Напомним, что утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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Instagram / vitaliyklitschko

Артур Лапсаков
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