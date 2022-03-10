Вице-премьер Украины Верещук сообщила об открытии семи гумкоридоров

Речь, в частности, идёт о маршруте Сумы – Полтава, по которому ранее уже эвакуировали мирных жителей. Также граждане смогут выехать в Запорожье, Покровск, Лозовую и Киев.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук подтвердила открытие семи гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей. Напомним, режим прекращения огня действует с 9:00 до 21:00 по киевскому времени (10:00 — 22:00 мск).

"Хочу сообщить о том, что мы открываем гуманитарные коридоры", — сказала Верещук в ходе брифинга.

Так, речь идёт в том числе о маршруте Сумы – Полтава, по которому ранее уже проехали колонны с беженцами. Кроме того, граждане смогут эвакуироваться по гумкоридорам Тростянец – Полтава, Краснополье – Полтава, Мариуполь – Запорожье, Волноваха – Покровск, Изюм – Лозовая. А также в направлении Киева из населённых пунктов Буча, Бородянка, Ирпень, Гостомель Киевской области.