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10 марта, 09:07

Песков: Всё, что нужно для стабилизации цен, будет делаться

В Кремле напомнили, что этим вопросом занимается оперативный штаб при правительстве под руководством премьер-министра Мишустина.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать возможность заморозки цен в России в связи с ростом инфляции. Соответствующий вопрос прозвучал в ходе его беседы с журналистами в четверг.

"Относительно заморозки цен — я оставляю сейчас это без ответа, без комментариев. Вы знаете, что у нас есть штаб в правительстве, возглавляет его премьер. Всё, что нужно для стабилизации, будет делаться", — заверил представитель Кремля.

Песков отметил, что в России постоянно идёт работа по минимизации последствий роста инфляции, соответствующие меры реализуются, придумываются и новые. Но о том, как сложится ситуация в дальнейшем, представитель Кремля гадать не стал.

"Сейчас что-то прогнозировать — дело абсолютно неблагодарное, это скорее гадать на кофейной гуще. Ситуация абсолютно беспрецедентная. Такой экономической войны, которая началась против нашей страны, не было, поэтому что-то прогнозировать очень сложно", добавил он.

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Ранее сообщалось, что "Единая Россия" проработает с Правительством РФ вопрос регулирования цен на ряд товаров. Этот вопрос также будет обсуждаться на заседании Госдумы 10 марта с руководителем Федеральной антимонопольной службы.

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Pexels

Алексей Берковиц

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