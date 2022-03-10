Депутат Дьяконова: Школьники села в Липецкой области собрали гумпомощь для детей беженцев

Парламентарий заметила, что это не разовая акция, а в школе уже не первый год работает волонтёрский отряд. Сейчас вместе с родителями и учителями они откликнулись на беду жителей ДНР и ЛНР.

Школьники села Красное Липецкой области собрали гуманитарную помощь для детей беженцев из Донбасса. Об этом рассказала депутат Госдумы Татьяна Дьяконова.

"Книги, игрушки, канцтовары, настольные игры, предметы личной гигиены. Каждая коробка тщательно упакована, каждая открытка — написана с особой теплотой", — написала она в телеграм-канале.

Парламентарий заметила, что это не разовая акция, а в школе уже не первый год работает волонтёрский отряд. Ребята проводили ярмарки для сбора помощи больным детям. Сейчас они вместе с родителями и учителями откликнулись на беду жителей ДНР и ЛНР.





