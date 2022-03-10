В Госдуму внесли проект об оборотных штрафах за неисполнение закона о "приземлении"

IT-гиганты должны зарегистрировать свои личные кабинеты на сайте Роскомнадзора и разместить на информационном ресурсе формы обратной связи.

Глава Комитета Государственной думы по информполитике Александр Хинштейн и его первый заместитель Сергей Боярский (партия "Единая Россия") внесли в нижнюю палату парламента законопроект об оборотных штрафах для IT-гигантов за неисполнение закона о "приземлении". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на копию документа.

Предлагается внести изменения в Кодекс Российской Федерации об административных нарушениях. В пояснительной записке сообщается, что IT-гиганты должны зарегистрировать свои личные кабинеты на сайте Роскомнадзора и разместить на информационном ресурсе формы обратной связи, учредить юридическое лицо или открыть представительство на территории РФ. Иначе компании будет грозить "административный штраф в размере до одной десятой совокупного размера суммы выручки иностранного лица".

При повторном нарушении этих норм на организацию наложится наказание в виде "оборотного штрафа от одной десятой до одной пятой совокупного размера её выручки за год". Хинштейн указал, что Комитет Госдумы по информполитике долго выступал за диалог с иностранными IT-компаниями.

"Мы шли на компромиссы, понимая, что цифровой мир — это новая реальность, здесь нормы и правила должны формироваться совместными усилиями. При этом мы должны обеспечить защиту цифровых прав граждан. Последние события показали, что заявления IT-гигантов, что они вне политики, — это фейк", — добавил он.

По словам Хинштейна, в этой связи разговор с ними становится правомерным — строго в формате законодательных норм. Пользователи и регуляторы всегда должны иметь возможность взаимодействия с платформами напрямую, заключил он.