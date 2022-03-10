"Русский для вас — новый жид": Шнуров спел о геноциде россиян и подлецах в Европе

Российский рок-музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров выпустил новую песню "Входа нет!" о русофобии в странах Запада. Клип на композицию выложен на ютуб-канале "Ленинграда". В ролике зрители видят самого Шнура, мужчин в косоворотках с импровизированными звёздами Давида, а также солистку проекта "Зоя" Ксению Руденко.

В песне Шнуров рассказывает о звонке друга, который 10 лет живёт за границей. Тот сообщил ему следующее: "Сказка, и чем дальше, тем страшней. Нас приучат к этой дисциплине и не пощадят ведь никого. Да, русский как еврей теперь в Берлине в 1940-м". А дальше повествует о надписи на двери кабинета врача: "Русским и собакам входа нет". Затем следует припев в исполнении Руденко:

"В ужасе кричу: "Подлецы", Вводят по чуть-чуть геноцид. В ужасе кричу: "Подлецы", Вводят по чуть-чуть геноцид".

После Шнуров рассказывает, какие проблемы могут настигнуть русских людей, работающих за рубежом. "Скажут: "За режим ты или сильно против? Да всем насрать, ты просто сорт второй". Лидер "Ленинграда" задаётся вопросом, не повесят ли на одежду выходцев из России нашивки, "чтобы отличать издалека".

За повтором припева Шнур обращается к жителю Европы: "Европеец, ты как есть скажи, не молчи: русский для вас — это новый жид. Сжечь бы нас всех в печи".