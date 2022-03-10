Страдающая биполяркой звезда нулевых пошла по стопам Бритни, потребовав прекратить родительскую опеку

Совершенно неожиданно для всех звезда 2000-х, актриса, которая прославилась после ролей в фильмах "Большой толстый лгун", "Она — мужчина", "Чего хочет девушка" и "Лак для волос", "ошарашила" поклонников громким заявлением. На камеру уже новая Аманда Байнс — брюнетка, с пирсингом в носу и татуировкой на лице — уверенно заявляет, что близится конец шефства, которое взяли над ней отец и мать, и вот-вот наступит долгожданная свобода.

"Дата моего суда приближается. Надеюсь, что через две недели всё будет окончательно решено. Я хочу выразить благодарность вам всем за вашу любовь и поддержку. Мир".

Аманда Байнс рассказывает об избавлении от опеки и благодарит фанов за поддержку. Видео © Instagram / amanda.bynes1986

Ещё в прошлом году, когда в Сети появились фото пропавшей из поля зрения актрисы, поклонники сравнили её судьбу с историей Бритни Спирс и даже выводили хештеги #FreeAmandaBynes, чтобы помочь девушке начать жить самостоятельно.

Напомним, что начиная с 2010 года Аманда начала резко меняться в поведении: не только заявила о прекращении актёрской карьеры и сменила имидж, но и стала всё чаще попадаться полицейским. Стражи порядка регулярно задерживали актрису за разные правонарушения. Всё закончилось тем, что в 2013 году суд приговорил Аманду Байнс к принудительному лечению и отдал под опеку родителей.

Аманда Байнс решила избавиться от тату на лице. Видео © Instagram / amanda.bynes1986