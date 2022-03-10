Эти четыре знака зодиака обречены на вечное одиночество
Кому-то легко строить отношения, а кто-то страдает, будучи постоянно один, и никак не может найти себе пару. Узнайте, есть ли вы в списке знаков зодиака, которые обречены быть forever alone.
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Дева
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Этот знак зодиака отличается резкостью характера и чрезмерной требовательностью не только по отношению к другим, но и к самому себе. И это одна из причин, почему люди-Девы чаще других остаются одинокими. Никто не хочет быть рядом с человеком, кто бы постоянно к ним придирался и говорил, что только он знает, как правильно. Ещё Девы в первую очередь создают человека "холодного", скудного на похвалу, циничного и скупого. Из-за чего потенциальные вторые половинки тоже часто отказываются давать этому знаку зодиака шанс на отношения.
Козерог
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Козероги эгоистичны, зациклены на себе и собственном комфорте. Они прежде всего будут думать о том, как решить все свои проблемы, а потом уже вспомнят про вас. Может быть. В целом этот знак зодиака один из самых закрытых. Козероги неохотно идут на контакт и заводят новые знакомства. Они вообще не любят ничего менять в своей жизни, негативно относятся к новым возможностям, если те подразумевают риск. И, конечно же, люди этого знака зодиака до ужаса боятся общественного порицания, поэтому максимально держатся за свой статус, что часто выставляет их в глазах других занудами и педантами.
Рыбы
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Помимо крайней эмоциональности и частых перепадов настроения, люди этого знака зодиака очень обидчивы. Астрологи рассказывают, что богатая фантазия Рыб при знакомстве с новым человеком тут же рисует его слишком идеальный образ в голове. Но, понятное дело, в реальности потом вторые половинки оказываются не настолько безупречными. Людям со знаком зодиака Рыбы это не нравится, они разочаровываются в партнёре и бросают его. И так происходит постоянно, из-за чего представители водного созвездия постоянно страдают от одиночества.
Овен
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Какими бы активными ни были Овны, в какой-то момент они всегда будут чувствовать себя потерянными, брошенными и одинокими. Люди огненной стихии слишком часто находятся в моменте — живут ярко сейчас, забывая про прошлое и не думая о будущем. Соответственно, у этих темпераментных личностей позади остаются и люди, которые "развлекали" их. Или с которыми Овны завели от скуки интрижку. Из-за ветрености этому знаку зодиака всегда крайне трудно найти свою пару, хотя он и считается одним из самых лучших любовников.