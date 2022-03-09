10 лайфхаков, как можно сэкономить в повседневной жизни, о которых вы даже не догадывались

"В моём саду разросся розмарин, поэтому я использую веточки в качестве освежителя воздуха. Пар из душа усиливает запах, так что свежесть остаётся надолго", — Scarlettpunk.

Фото © Reddit / Scarlettpunk

"Ветеринар не выдал нам специальные воротники, поэтому пришлось импровизировать. Главное — позаботиться, чтобы питомцы свободно дышали и были в состоянии есть", — danvantilburg.

Фото © Reddit / danvantilburg

"Моя невеста хотела погладить карманы утюгом, но потом мы поняли, что у нас его нет. Показал ей, что можно сделать, если у тебя есть ковшик с горячей водой и бутылка с пульверизатором. Похоже, детство в бедности прошло не зря", — PsychologicalSink187.

Фото © Reddit / PsychologicalSink187

"Можно сделать красивые ёмкости для хранения круп и всего сыпучего, потратив копейки. Старые банки и так валяются у каждого — остаётся привести их в порядок", — Beebwife.

Фото © Reddit / Beebwife

"Совет на следующую осень! Помните, многие люди, у которых на участке растут яблони, не собирают урожай? Спрашивайте у них про яблоки!" — Hali_Stallions.

Фото © Reddit / Hali_Stallions

"Все же знают, что кошкам больше нравятся обычные коробки, чем навороченные лежаки. Может, сразу найти картонку?" — c00kiem0nster24.

Фото © Reddit / c00kiem0nster24

"Нашла дорогущий свитер, который продавался за копейки из-за пятна. Я покрасила его полностью, и теперь это моя любимая кофта", — decomp_etsy.

Фото © Reddit / decomp_etsy

"Мой отчим собирал обмылки, чтобы потом сделать из них одно большое мыло", — ofeybuns.

Фото © Reddit / ofeybuns

"Специальные жилеты для собак или светящиеся ошейники стоят необоснованно дорого. Я купила своему псу обычный детский жилет со светоотражателями. Работал отлично", — f1018.

Фото © Reddit / f1018

"Я отказываюсь платить баснословные деньги за игрушки для моего сына, поэтому делаю героев его любимых шоу из фетра", — deleted.

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