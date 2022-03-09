Винни Пух из Диснейленда отказался обнимать девочку, и запись этого провала увидело 10 млн человек
Ковид портит нам жизнь уже больше двух лет, но кто знал, что он до сих пор разрушает сказки. Маленькая героиня этого материала может уверенно заявлять, что коронавирус испортил ей детство.
Блогерша Дэни Ривс уже давно хотела сводить свою маленькую дочь Леннон в Диснейленд. Но в период пандемии посещение парков развлечений сначала было запрещено, а потом небезопасно. Только спустя два года, в феврале 2022-го, Дэни решилась всё-таки подарить малышке немного сказки. Микки Маус, Феи Динь-Динь, десятки других сказочных персонажей вскружили девочке голову, но, когда она увидела любимого Винни Пуха... просто не могла держать себя в руках.
Встреча Леннон с Винни Пухом. Видео © TikTok / iamdanireeves
Увидев легендарного любителя мёда, Леннон побежала в его объятия, но... не тут-то было. Из-за ковидных ограничений посетителям нельзя прикасаться к аниматорам. Когда Винни понял, что именно девочка собирается сделать, попятился назад, изо всех сил пытаясь показать ей, что приближаться к нему нельзя. Останавливаться малышка не собиралась. Под крики мамы и всех, кто был поблизости, ситуацию спасла сотрудница службы безопасности. Девушка "пожертвовала собой", преградив путь ребёнку. Тем временем в глазах Леннон были только грусть и разочарование.
Фото © Instagram / iamdanireeves
Дэни ещё долго извинялась перед работниками парка развлечений. Но, судя по инстаграму девушки, её дочурка не приняла ситуацию близко к сердцу. После инцидента она успела побегать по Диснейленду в платье принцессы и прокатиться на аттракционах. Тем временем запись неудачного знакомства с мишкой посмотрело почти 10 млн человек. Пользователи переживают за малышку и надеются, что вскоре ситуация изменится, тогда каждый ребёнок сможет обнять любимого персонажа.
TikTok / iamdanireeves