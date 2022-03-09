Винни Пух из Диснейленда отказался обнимать девочку, и запись этого провала увидело 10 млн человек

Блогерша Дэни Ривс уже давно хотела сводить свою маленькую дочь Леннон в Диснейленд. Но в период пандемии посещение парков развлечений сначала было запрещено, а потом небезопасно. Только спустя два года, в феврале 2022-го, Дэни решилась всё-таки подарить малышке немного сказки. Микки Маус, Феи Динь-Динь, десятки других сказочных персонажей вскружили девочке голову, но, когда она увидела любимого Винни Пуха... просто не могла держать себя в руках.

Встреча Леннон с Винни Пухом. Видео © TikTok / iamdanireeves

Увидев легендарного любителя мёда, Леннон побежала в его объятия, но... не тут-то было. Из-за ковидных ограничений посетителям нельзя прикасаться к аниматорам. Когда Винни понял, что именно девочка собирается сделать, попятился назад, изо всех сил пытаясь показать ей, что приближаться к нему нельзя. Останавливаться малышка не собиралась. Под крики мамы и всех, кто был поблизости, ситуацию спасла сотрудница службы безопасности. Девушка "пожертвовала собой", преградив путь ребёнку. Тем временем в глазах Леннон были только грусть и разочарование.

Фото © Instagram / iamdanireeves