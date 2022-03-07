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7 марта, 09:00

В доме появились котята, и реакция старого пса точно развеселит кого угодно

Конечно, все питомцы с настороженностью относятся к "новоприбывшим", но этот пёс своей мордой показал, что такое настоящее удивление. Посмотрите сами. Остаться равнодушным точно не выйдет.

В "Тиктоке" завирусилось видео, идеально описывающее реакцию любого ребёнка, у которого появился младший братик или сестра. Главный герой — собакен Джаспер, который живёт в приюте Foster Pets Of Sac в Сакраменто, США. Недавно в организацию, которую основала американка Хейли Во, попали несколько котят. Джаспер сразу принялся изучать новеньких. Причём с таким выражением морды, что не снять это на видео было бы преступлением. Посмотрите сами.

Видео © TikTok / fosterpetsofsac

Ролик в профиле fosterpetsofsac посмотрело больше 28 миллионов человек. Пользователи соцсети со всего мира остались в восторге от харизматичного пёселя и стали расспрашивать, что с ним не так. Оказалось, причиной того, как выглядит его мордашка, является целый ряд заболеваний. Хвостатому пришлось пережить многое за последние годы. Хейли спасла его в августе 2021-го. Пёс попал к ней с почечной недостаточностью, неврологическими проблемами и множеством других медицинских осложнений, которые так и не удалось установить.

Фото © Instagram / fosterpetsofsac

Фото © Instagram / fosterpetsofsac

И хоть Джаспер живёт в приюте уже больше полугода, отправлять его новым хозяевам не планируют. Сначала нужно полностью решить все его проблемы со здоровьем. Хейли видит, как питомец с особенностями наслаждается жизнью под крышей её приюта, так что, вполне возможно, он останется жить в нём навсегда. К тому же его смешная мордашка стала лицом организации, и избавляться от четвероногого будет большим упущением.

Хозяин подсунул псу газировку вместо воды, и необычная реакция питомца набрала миллионы просмотров

Хозяин подсунул псу газировку вместо воды, и необычная реакция питомца набрала миллионы просмотров

Обложка ©

TikTok / fosterpetsofsac

Сергей Трофимов

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