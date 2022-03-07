В доме появились котята, и реакция старого пса точно развеселит кого угодно

В "Тиктоке" завирусилось видео, идеально описывающее реакцию любого ребёнка, у которого появился младший братик или сестра. Главный герой — собакен Джаспер, который живёт в приюте Foster Pets Of Sac в Сакраменто, США. Недавно в организацию, которую основала американка Хейли Во, попали несколько котят. Джаспер сразу принялся изучать новеньких. Причём с таким выражением морды, что не снять это на видео было бы преступлением. Посмотрите сами.

Видео © TikTok / fosterpetsofsac

Ролик в профиле fosterpetsofsac посмотрело больше 28 миллионов человек. Пользователи соцсети со всего мира остались в восторге от харизматичного пёселя и стали расспрашивать, что с ним не так. Оказалось, причиной того, как выглядит его мордашка, является целый ряд заболеваний. Хвостатому пришлось пережить многое за последние годы. Хейли спасла его в августе 2021-го. Пёс попал к ней с почечной недостаточностью, неврологическими проблемами и множеством других медицинских осложнений, которые так и не удалось установить.

Фото © Instagram / fosterpetsofsac