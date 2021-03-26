Хозяин подсунул псу газировку вместо воды, и необычная реакция питомца набрала миллионы просмотров

Шоколадный лабрадор Бентли — настоящая интернет-звезда. На его недавно созданный тикток-аккаунт bentleythebrownlab подписано уже 120 тысяч человек. Хозяин пёселя прикладывает к этому много усилий — питомец участвует во всех трендах, в которых только может. Большую известность мокрому носику Бентли принесло видео челленджа с той самой газированной водой. Сейчас вы сами поймёте почему.

Видео © TikTok / bentleythebrownlab

Пока пёс занимался своими делами, хозяин налил в его миску немного газировки и оставил камеру неподалёку. Питомец подошёл освежиться и, не подозревая обмана, опустил язык в воду. Реакция не заставила себя ждать. Собакен быстро отшатнулся от миски, всем своим видом как бы показывая: "Это что такое вообще?" Не понимая, что происходит, он начал смотреть по сторонам, и представить сложно, что у него творилось в голове, пишет Mirror.

Гиф © TikTok / bentleythebrownlab

За несколько дней ролик посмотрело больше 22,5 миллиона пользователей. Одни просто посмеялись над реакцией питомца, другие заметили, что люди тоже вполне могут принимать участие в этом челлендже: получить газированную минералку вместо обычной воды — то ещё приключение.

Он такой вроде "ЕТО ШТО, МЕНЯ ВОДА УКУСИЛА?" missmaliaaniston

У меня такая же реакция, когда я пью газированную воду mpsoldier17

И продолжает смотреть по сторонам типа "Кто-нибудь собирается это починить?" saidthekat91

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