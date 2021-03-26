Фотограф выложила исходник, как выглядит лицо модели до ретуши, и девушки в шоке от такой разницы
Оказалось, что светящаяся кожа без несовершенств — это всего лишь умелое владение фотошопом.
Фотограф Наташа Линдеманн, которая работает сейчас в Германии, раскрывает все лайфхаки бьюти-съёмок. На самом деле внешность моделей не такая идеальная, как все привыкли видеть. За идеальной кожей, красивым разрезом глаз и пухлыми губами прячутся высыпания, морщины, а порой и вовсе другой человек. Для такого перевоплощения все методы хороши — от фотошопа до специальных тейпов, которые подтягивают кожу в нужных местах.
Видео © TikTok / nataschalindemann
Одно из таких видео, которые Наташа публикует в TikTok, стало особенно популярным. За несколько дней оно набрало более восьми миллионов просмотров. На первом кадре темнокожая модель поразит кого угодно своей гладкой кожей и острыми скулами, однако реальность оказалась куда обычнее.
Так, Наташа пытается доказать пользователям Сети, что никто не идеален. И в комментариях многие девушки наконец-то выдохнули, устав от постоянной гонки за красивой внешностью.
Мне кажется, что если бы не было нигде фотошопа, в этом мире почти не осталось бы закомплексованных людей
Когда мы уже начнём кайфовать от всех наших текстур
Это видео помогает понять, что все мы люди и у всех изъяны, и это нормально. Не нужно завидовать. Любите себя, родных, окружающих
WOW-news
Щенки хаски и ретривера перепутали мам, и это милое видео доказывает, что чужих детей не бывает
вчера в 15:57
Дана Борисова напугала фанатов синяками на располневших бёдрах, показав откровенные танцы на камеру
вчера в 13:45
Фанаты не узнали 81-летнюю Тину Тёрнер на редком фото после того, как она пережила рак и суицид сына
вчера в 12:18
Выбор редакции
Ирина Шейк выложила старое фото в бикини, от которого 16 лет назад модельный мир буквально замер
В Сети жестоко высмеяли Байдена, выложив видео с его следующим падением, которое станет и последним
Папарацци нашли популярного в начале нулевых рокера, который пропал с радаров и помешался на еде
Экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана оштрафовали за участие в несогласованных акциях
В России с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 3,4%
Комментариев: 0