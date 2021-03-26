Фотограф выложила исходник, как выглядит лицо модели до ретуши, и девушки в шоке от такой разницы

Фотограф Наташа Линдеманн, которая работает сейчас в Германии, раскрывает все лайфхаки бьюти-съёмок. На самом деле внешность моделей не такая идеальная, как все привыкли видеть. За идеальной кожей, красивым разрезом глаз и пухлыми губами прячутся высыпания, морщины, а порой и вовсе другой человек. Для такого перевоплощения все методы хороши — от фотошопа до специальных тейпов, которые подтягивают кожу в нужных местах.