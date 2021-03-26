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Фотограф выложила исходник, как выглядит лицо модели до ретуши, и девушки в шоке от такой разницы

Оказалось, что светящаяся кожа без несовершенств — это всего лишь умелое владение фотошопом.

26 марта 2021, 07:37

Фото © TikTok / nataschalindemann

Фотограф Наташа Линдеманн, которая работает сейчас в Германии, раскрывает все лайфхаки бьюти-съёмок. На самом деле внешность моделей не такая идеальная, как все привыкли видеть. За идеальной кожей, красивым разрезом глаз и пухлыми губами прячутся высыпания, морщины, а порой и вовсе другой человек. Для такого перевоплощения все методы хороши — от фотошопа до специальных тейпов, которые подтягивают кожу в нужных местах.

Видео © TikTok / nataschalindemann

Одно из таких видео, которые Наташа публикует в TikTok, стало особенно популярным. За несколько дней оно набрало более восьми миллионов просмотров. На первом кадре темнокожая модель поразит кого угодно своей гладкой кожей и острыми скулами, однако реальность оказалась куда обычнее.

Фото © TikTok / nataschalindemann

Фото © TikTok / nataschalindemann

Так, Наташа пытается доказать пользователям Сети, что никто не идеален. И в комментариях многие девушки наконец-то выдохнули, устав от постоянной гонки за красивой внешностью.

Мне кажется, что если бы не было нигде фотошопа, в этом мире почти не осталось бы закомплексованных людей

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Фото © TikTok / nataschalindemann

Фото © TikTok / nataschalindemann

Когда мы уже начнём кайфовать от всех наших текстур

Inacofairytail

Это видео помогает понять, что все мы люди и у всех изъяны, и это нормально. Не нужно завидовать. Любите себя, родных, окружающих

Omegaduri

Хайди Клум выложила селфи без макияжа вместе с 16-летней дочкой, и выглядят они как ровесницы

Хайди Клум выложила селфи без макияжа вместе с 16-летней дочкой, и выглядят они как ровесницы

Авторы
Паламарчук Мария
Паламарчук Мария

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