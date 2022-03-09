Куда пропал тяжелобольной исполнитель хита "Я убью тебя, лодочник" Профессор Лебединский

Советский и российский певец, звезда 90-х Алексей Профессор Лебединский тяжело болен. Музыкант выложил видео, в котором поделился всеми трудностями бытия. В седом мужчине "бомжацкого" вида на записи едва ли можно узнать исполнителя хита "Я убью тебя, лодочник". Алексей около 10 лет живёт в Америке, ведёт затворническую жизнь и "давно изолирован от социума". Всё дело в том, что артист уже порядка 25 лет страдает тяжёлыми депрессиями и паническими атаками. Из дома он выходит лишь в магазин, и то раз в пару недель.

"Я не могу войти в магазин надолго, потому что мелькающие предметы вызывают у меня приступы. Что такое приступы? Это когда тебя начинает трясти, земля уходит из-под ног, давление поднимается, иногда близко к 300, когда тебя начинает трясти так, что ты не можешь быть на людях. Ты должен немедленно куда-то скрыться, положить таблетки под язык, и тебя будет колотить полчаса, успокаиваться будешь где-то в машине или в какой-то комнате, где тебя никто не видит, потому что показывать это людям не хочется. Это очень унизительно для мужика. Мне всего 53 года", — поделился Профессор.

Российский певец Алексей Лебединский рассказывает о своём состоянии. Видео © Facebook / ProfessorLebedinsky

По признанию Лебединского, ему плевать на собственный внешний вид. Да и в США никто не обращает внимания на такую запущенность, каждый живёт своей жизнью. Лебединский пояснил, что своё состояние люди, страдающие, как он, скрывают даже от самых близких, потому что "никому не объяснишь".

"Скажу так: если в самые лучшие моменты наших состояний перенести вас в наше состояние, вы немедленно вызовите скорую, вы броситесь на пол, начнёте дрыгать ногами и кричать, что вы умираете. Я умираю много раз в день. Я реально близок к смерти каждый день, потому что моё давление и моё физическое состояние — теперь плюс диабет, естественно, и куча всего другого, — я понимаю, что оно медленно убивает меня", — заметил Лебединский.