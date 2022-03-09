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9 марта, 14:10

На замену Coca-Cola и Pepsi: рецепты коктейлей с отечественными газировками

Иван Кравченко, профессиональный флейр-бармен, участник и призёр российских и мировых чемпионатов по флейрингу, поделился с Лайфом рецептами вкусных напитков, которые можно приготовить дома.

Мохито и "Тархун"

Фото © Pexels

Фото © Pexels

Мохито можно сделать, но с добавлением "Тархуна". В коктейле всё останется практически таким же: алкогольная часть, кислая часть и сладкая часть, то есть отечественная газировка. Всё это смешивается, добавляются лайм и мята. Готово!

"Байкал" и водка

Фото © Pexels

Фото © Pexels

Ещё одну газировку — "Байкал" — также можно смешивать с алкогольной частью. Например, с водкой. Смешивается три к одному. Получается тогда микс. Если хотите, экспериментируйте — делайте разные вариации. В качестве алкогольной части можно использовать виски или ром.

Липилини с "Буратино"

Фото © Pexels

Фото © Pexels

Не забывшие про липилини могут приготовить альтернативу этому коктейлю с "Буратино". Это уже покрепче напиток получится, так как туда добавляется 3–4 вида алкоголя (на ваш выбор) и чуть-чуть кислой части. А потом всё заливается отечественным лимонадом "Буратино". Коктейль смешивается по частям, то есть где-то по 20 мл алкогольной части, а потом всё заливается 100 мл газировки. Для вкуса также можно добавить лимон или выдавить лайм.

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Обложка ©

Pexels

Кристина Шайдуллина

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