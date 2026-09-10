Как приготовить сырники вкусные и пышные: 9 классических и ресторанных рецептов Расскажем, как сформировать сырники идеальной формы и как приготовить сырники на сковороде и в духовке на обычной муке, овсяной, гречневой и кокосовой. А ещё поделимся рецептами соусов к сырникам. 70847 70847 Как приготовить сырники вкусные и пышные: 9 классических и ресторанных рецептов. Фото Shutterstock

Ну кто не любит сырники? Возможно, в детстве кто-то из нас и заявлял старшим, что жареный творог есть не собирается, но все мы взрослеем, вкусы меняются... И остаться равнодушным к сырникам становится очень тяжело. Особенно если подают их с ягодами, кусочками фруктов, сгущёнкой, вареньем, мёдом. И уж тем более невозможно оставаться в стороне, когда сырники приготовлены в духовке или пожарены на сковороде по этим проверенным классическим и необычным рецептам.

Рецепты сырников

Сырники из творога на сковороде

Готовить сырники по классическому рецепту одно удовольствие: ингредиенты все те, что обычно есть на кухне. А уж если полить сметанно-медовым соусом, сырники с лёгкостью заменят десерт к чаю. Фото © Freepik / frimulilms

Чтобы приготовить сырники на сковороде по классическому рецепту, подготовьте: творог 9% (в брикете) — 360 граммов;

яйцо;

мука — 4 столовые ложки;

соль;

сахар;

сода или разрыхлитель;

масло подсолнечное. Для соуса к сырникам: сметана — 100 граммов;

мёд — 50 граммов;

масло сливочное — 50 граммов.

Сделать классические сырники из творога на сковороде проще простого. Возьмите нежный творог, если в нём есть зёрна, пробейте блендером, чтобы масса стала мягкой и однородной. Вбейте в творог яйцо, хорошенько перемешайте. Добавьте муку, немного соды, соль и сахар — по вкусу. Масса не должна прилипать к рукам, но и не делайте её слишком мучной. Сформируйте сырники, выложите на тарелку, присыпанную мукой. Чтобы делать сырники было легче, смочите руки холодной водой. Затем, когда всё будет готово, раскалите сковороду, влейте подсолнечное масло, жарьте сырники до готовности.

Чтобы приготовить подливку к сырникам, поместите сметану, мёд и сливочное масло в кастрюльку и на среднем огне проварите до однородности. Кипятить массу не нужно. Вместо мёда можно использовать сахар, в таком случае варите, пока кристаллы не растворятся.

Пышные сырники из творога

Если хотите, чтобы сырники получились высокими и пышными, как в ресторане, попробуйте приготовить по этому рецепту. Вам понадобятся: сухой творог 5% — 500 граммов;

3 яичных желтка;

мука — 50 граммов;

сахар — 50 граммов;

щепотка соли;

щепотка ванилина.

Творог положите в марлю и отожмите, а после протрите через сито. Такие манипуляции станут залогом пышности сырников, они получатся высокими. Добавьте в творог желтки, соль, сахар и ванилин, смешайте и перетрите в однородную массу, например при помощи толкушки для приготовления картофельного пюре. Затем сформируйте колбаску и поделите на одинакового размера колобки. Этим шарикам нужно придать форму шайбы: слегка обкатайте в муке, излишки стряхните. Постучите по сырнику сверху широким ножом, придайте форму бокам, прокрутив, и повторите дважды. Сырники изначально получаются как высокие бочонки.

Разогрейте сковороду, влейте чуть-чуть растительного масла, выложите сырники и слегка обжарьте до едва заметной золотистой корочки. Разогрейте духовой шкаф до 180 градусов, выложите сырники на пекарскую бумагу на противень. В духовке сырники должны постоять 8–10 минут. По этому рецепту сырники получаются как в ресторане.

Рецепт сырников от Аркадия Новикова

Сырники по рецепту ресторатора Аркадия Новикова сначала нужно слегка поджарить на сковороде, а затем отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / novikovarkadiy

Чтобы приготовить сырники по рецепту ресторатора Аркадия Новикова, возьмите: творог нежирный — 5 пачек;

мука — 100 граммов;

сахар или заменитель сахара — 100 граммов;

яйцо;

4 желтка;

соль;

ваниль.

Рецепт, по которому сырники готовит бизнесмен, владелец ресторанов Аркадий Новиков, очень простой и быстрый. Смешайте все ингредиенты: творог, муку, сахар или сахзам, яйцо, желтки, соль и ваниль. Из получившейся массы слепите шарики, немного обваляйте в муке, а затем чуть поджарьте на сковороде. После отправьте сырники в духовку, разогретую до 180–200 градусов, примерно на 10 минут (до готовности). При подаче на стол сырники можно посыпать сахарной пудрой.

Вкусные сырники из творога

Сырники можно подать на стол и с карамельным соусом, причём не магазинным, а домашним. Такую подливку легко приготовить из масла, сливок, тростникового сахара и соли. Фото © Freepik / valeria_aksakova

Чтобы пожарить сырники на сковороде, возьмите следующие ингредиенты: творог 9% — 500 граммов;

яйцо;

мука — 70 граммов;

щепотка соли;

сахар — чайная ложка. Для карамельного соуса к сырникам потребуются: сливочное масло — 50 граммов;

сливки 33% — 80 мл;

сахар тростниковый — 110 граммов;

соль — чайная ложка.

Смешайте творог, яйцо, муку, сахар и соль. Смочите руки в холодной воде и сформируйте сырники, сразу выкладывая на сковороду. Жарить сырники рекомендуем на среднем огне, переворачивать — лопаточкой. Не забудьте про карамельный соус: растопите тростниковый сахар на медленном огне, добавьте сливочное масло. В отдельной кастрюльке нагрейте сливки, но не дайте им кипеть. Подогреть сливки можно также в микроволновке. Затем снимите сахар с маслом с огня и влейте в получившуюся массу сливки. Добавьте в соус чайную ложку соли. Подавайте сырники на стол, полив карамельным соусом и украсив фруктами, ягодами или орешками.

Сырники с рисовой мукой

Для сырников из творога на рисовой муке подготовьте: творог 9% (в брикете) — 360 граммов;

рисовая мука — 60 граммов;

яйцо;

банан — 60 граммов;

сахар — по вкусу.

Смешайте творог, яйцо, муку и сахар (или подсластитель), разделите тесто на восемь равных частей. В каждую вложите по кусочку банана, скатайте кружочки и слегка сплющьте. Затем пожарьте сырники на рисовой муке на антипригарной сковородке без использования масла. Для этого раскалите сковороду, затем снизьте мощность (огонь должен быть слабым), выложите сырники и пожарьте под крышкой с обеих сторон.

Сырники с манкой по рецепту шеф-повара Виталия Истомина

По рецепту шеф-повара Виталия Истомина сырники получаются идеальные, считают подписчики. Такие сырники таят во рту, а тот, кто их приготовил, получает комплименты от тех, кто их попробовал. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / istomin_vitaly

Чтобы пожарить сырники из творога с манкой на сковороде, возьмите эти ингредиенты: творог — 450 граммов;

один желток;

сметана — 30 граммов;

сахар — 50 граммов;

манка — 2 столовые ложки;

мука — 4 столовые ложки.

Если решили приготовить сырники по рецепту шефа Виталия Истомина, первым делом протрите творог через сито. Затем смешайте все ингредиенты и уберите в холодильник на час. Важно, чтобы манка набухла и в массе не было крупинок. Затем сформируйте из массы сырники, обваляйте в муке и обжарьте.

Вкусные сырники на овсяной муке

Чтобы приготовить очень вкусные нежные сырники с золотистой корочкой, возьмите: творог 5% — 360 граммов;

овсяная мука — на глаз;

желток;

щепотка соли;

сахар или сироп топинамбура — по вкусу;

масло для жарки.

Смешайте все ингредиенты, скатайте массу в колбаску и разрежьте на одинаковые части. Как сделать сырники идеальной формы? Возьмите стакан и с его помощью придайте каждому сырнику правильную круглую форму — нужно накрыть сформированный, обвалянный в муке шарик теста и совершить стаканом несколько вращательных движений по рабочей поверхности. Обжарьте сырники в масле 3–4 минуты с одной стороны, переверните, накройте сковороду крышкой, убавьте огонь и жарьте ещё 5–6 минут. Затем выключите конфорку и дайте сырникам потомиться ещё пару минут.

Рецепт сырников с гречневой мукой

Сырники на муке из зелёной гречки — для тех, кто следит за фигурой. При условии, что не будете добавлять сахар и подсластители. Фото © Pixabay / Daria-Yakovleva

Для сырников по необычному рецепту с мукой зелёной гречки понадобятся: творог 9% — 400 граммов;

яйцо — 1 штука;

один желток;

мука из зелёной гречки;

щепотка соли;

сахар, ванилин, корица — по вкусу;

кокосовое масло.

В творог добавьте яйцо и желток и две столовые ложки муки из зелёной гречки. В тесто добавьте сахар (можно заменить на подсластитель), ванилин и корицу, а также щепотку соли. Три ложки муки высыпьте на рабочую поверхность для присыпки сырников. Смочите руки в холодной воде, чтобы тесто не прилипало. Сформируйте из теста шарики, обваляйте в муке. Жарьте сырники на небольшом огне на кокосовом масле по 3–4 минуты с каждой стороны.

Пышные сырники на кокосовой муке

Кокосовая мука придаст сырникам приятный аромат и заменит манку, впитав ненужную влагу. Также вам понадобятся: творог 9% — 180 граммов;

кокосовая мука;

пшеничная мука — если требуется;

сахар, ваниль — по вкусу;

щепотка соли.

Творог смешайте с сахаром, солью и ванилью, а затем постепенно добавляйте кокосовую муку — до тех пор, пока в миске не образуется пластичное, липковатое тесто. Полученную массу уберите в холодильник на пару часов, можно оставить на ночь, а утром пожарить сырники. Когда тесто настоится, скатайте из него колбаску диаметром 4 сантиметра. Разрежьте колбаску на дольки-сырники, обваляйте кругляшки в муке и обжарьте на растительном масле.

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Авторы Марта Белова