21 октября — День яблока: 5 лучших рецептов шарлотки, от которых невозможно оторваться

Знаете, какой аромат наполняет дом теплом и уютом лучше любых свечей? Правильно, запах шарлотки из духовки! 21 октября весь мир отмечает День яблока, и мы решили вспомнить легендарную шарлотку — тот самый пирог, с которого началось кулинарное путешествие миллионов хозяек. Казалось бы, проще рецепта не придумаешь — яйца, мука, сахар и яблоки. Но именно в этой простоте скрывается удивительная магия! Мы собрали пять вариантов шарлотки — от классической бабушкиной до современных интерпретаций. Каждый рецепт проверен временем и тысячами благодарных едоков.

Классическая шарлотка — та самая, из детства

Как приготовить классическую шарлотку: пошаговый рецепт с фото. Фото © «Шедеврум»

Помните эту воздушную бисквитную шарлотку, которая тает во рту и оставляет на губах кисло-сладкий вкус печёных яблок? Классический рецепт живёт уже больше века и остаётся любимым для всех поколений. Никаких хитростей, никаких редких ингредиентов — только яйца, сахар, мука и кислые яблоки сорта антоновка. Весь секрет в правильном взбивании! Когда яйца с сахаром превращаются в пышную белую пену, в тесте образуются миллионы воздушных пузырьков, которые делают шарлотку невероятно лёгкой. Именно поэтому нельзя жалеть времени на взбивание — чем дольше работает миксер, тем воздушнее получится пирог. В советские времена такую шарлотку пекли на дачах, спасая урожай падалицы. Яблоки нарезали крупными дольками прямо с кожурой, заливали тестом и через 40 минут доставали из духовки ароматное чудо. Этот рецепт не записывали в тетрадки — его помнили наизусть, как таблицу умножения.

Список ингредиентов:

Яйца — 4 штуки;

Сахар — 1 стакан (200 г);

Мука пшеничная — 1 стакан (160 г);

Яблоки кислые — 4–5 штук среднего размера;

Сода — четверть чайной ложки;

Соль — щепотка;

Масло сливочное — для смазывания формы;

Сахарная пудра — для украшения.

Пошаговый рецепт:

Яйца комнатной температуры взбивайте миксером с сахаром и щепоткой соли не менее 7–10 минут. Масса должна увеличиться в объёме в три раза, побелеть и стать очень пышной. Проверка готовности — след от венчика не исчезает несколько секунд. Просейте муку с содой. Аккуратно введите сухие ингредиенты в яичную массу, перемешивая лопаткой снизу вверх. Движения должны быть деликатными, чтобы не разрушить воздушную структуру. Не взбивайте миксером на этом этапе! Яблоки вымойте, удалите сердцевину. Кожуру можно оставить — она даёт приятную кислинку. Нарежьте тонкими ломтиками или средними кубиками. Форму диаметром 24–26 см смажьте сливочным маслом. Выложите половину яблок на дно формы. Залейте половиной теста. Распределите оставшиеся яблоки и покройте оставшимся тестом. Выпекайте в духовке, разогретой до 180 градусов, 40–50 минут. Проверяйте готовность деревянной шпажкой — она должна выходить сухой. Не открывайте духовку первые 30 минут, иначе бисквит осядет! Готовую шарлотку остудите прямо в форме в течение 10–15 минут, затем переверните на решётку. Полностью остывший пирог посыпьте сахарной пудрой через сито.

Шарлотка на кефире — нежная и влажная

Шарлотка на кефире с яблоками: простой и вкусный рецепт. Фото © «Шедеврум»

Если классический рецепт кажется слишком сухим, попробуйте шарлотку на кефире. Это совершенно другая история — тесто получается более плотным, влажным и напоминает нежный кекс. Кефир даёт лёгкую творожную нотку и делает выпечку особенно ароматной. Такая шарлотка не черствеет даже на третий день, а некоторые утверждают, что на следующий день она становится ещё вкуснее! Здесь не нужно долго взбивать яйца — за пышность отвечают сода и разрыхлитель, которые вступают в реакцию с кислым кефиром. Этот рецепт спасает, когда гости уже на пороге, а времени в обрез. Буквально пять минут на замес теста, яблоки — в форму, залить и отправить в духовку. Пока вы накрываете на стол, шарлотка уже печётся. А золотистая корочка сверху хрустит так аппетитно, что удержаться невозможно!

Список ингредиентов:

Кефир 2,5 – 3,5% — 1 стакан (250 мл);

Яйца — 2 штуки;

Сахар — 1 стакан (можно уменьшить до 150 г);

Мука — 1,5 стакана (240 г);

Масло сливочное растопленное — 80 г;

Сода — 1 чайная ложка;

Ванильный сахар — 1 пакетик;

Яблоки — 3–4 штуки;

Корица молотая — 1 чайная ложка (по желанию).

Пошаговый рецепт:

Кефир достаньте из холодильника заранее, чтобы он стал комнатной температуры. Всыпьте в него соду, перемешайте и оставьте на пять минут — начнётся реакция, кефир запенится. В отдельной миске взбейте яйца с обычным и ванильным сахаром до однородности. Долго взбивать не нужно — достаточно 1–2 минуты. Влейте к яйцам кефир с содой и растопленное остывшее сливочное масло. Перемешайте венчиком. Просейте муку и постепенно введите в жидкую смесь, перемешивая венчиком или лопаткой. Тесто должно получиться как густая сметана, без комочков. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте тонкими дольками. Посыпьте корицей и перемешайте. Форму смажьте маслом и выстелите дно пергаментом. Выложите яблоки, залейте тестом. Можно часть яблок вмешать в тесто, а часть выложить сверху для красоты. Выпекайте при температуре 180 градусов 45–50 минут до румяной корочки. Остудите в форме и аккуратно извлеките на блюдо.

Творожная шарлотка — для тех, кто любит эксперименты

Творожная шарлотка с яблоками: нежный и полезный пирог. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Peredniankina

Творожная шарлотка — это что-то среднее между запеканкой и пирогом, но в хорошем смысле слова! Творог делает тесто невероятно нежным, почти кремовым внутри, при этом сохраняя пышность. Этот рецепт обожают мамы, которые хотят незаметно накормить детей полезным творогом. Малыши едят такую шарлотку с удовольствием, даже не подозревая, что получают порцию кальция и белка. Калорийность у творожной шарлотки выше, чем у классической, зато она сытнее и может заменить полноценный завтрак. Яблоки здесь лучше предварительно потушить в сливочном масле — так они размягчаются и дают сок, который пропитывает творожное тесто. Получается влажный и ароматный пирог с лёгкой сырниковой ноткой. Подавать такую шарлотку лучше тёплой — со сметаной или шариком ванильного мороженого.

Список ингредиентов:

Творог 5–9% — 200 г;

Яйца — 2 штуки;

Кефир — 130 мл;

Сахар — 150 г;

Мука — 4 столовые ложки (около 80 г);

Яблоки — 4 штуки среднего размера;

Масло сливочное — 3 столовые ложки для яблок;

Разрыхлитель — 1 чайная ложка;

Ванильный сахар — 1 пакетик.

Пошаговый рецепт:

Творог протрите через сито или взбейте блендером до однородной кремообразной массы. Комочки в твороге испортят текстуру шарлотки. Добавьте к творогу кефир и перемешайте до полной однородности. Масса должна стать гладкой и текучей. В отдельной миске взбейте яйца с обычным и ванильным сахаром 2–3 минуты. Соедините яичную смесь с творожно-кефирной и хорошо перемешайте. Просейте муку с разрыхлителем. Аккуратно вмешайте сухие ингредиенты в тесто. По консистенции оно должно напоминать густой йогурт. Яблоки очистите от кожуры, нарежьте тонкими дольками. Растопите в сковороде сливочное масло и обжарьте яблоки 5–7 минут на среднем огне, постоянно помешивая. Яблоки должны размягчиться, но не развалиться. Форму смажьте маслом. Выложите яблоки с маслом на дно, разровняйте. Залейте творожным тестом. Выпекайте при температуре 200 градусов 40–45 минут. Верх должен зарумяниться, а при проверке шпажкой она должна выходить чуть влажной, но без следов сырого теста. Дайте полностью остыть в форме перед извлечением.

Перевёрнутая шарлотка с карамелью — эффектная и вкусная

Перевёрнутая шарлотка с карамелью: эффектный десерт для гостей. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Marie Rosemary

Если хотите удивить гостей, приготовьте перевёрнутую шарлотку с карамелью. Это французская интерпретация русского пирога — яблоки сначала карамелизуют в форме, затем заливают тестом и выпекают. После приготовления пирог переворачивают — и сверху оказывается блестящая карамельная корочка с красиво уложенными яблоками. Выглядит такая шарлотка как ресторанный десерт, а готовится всего на 10 минут дольше обычной. Карамель даёт пирогу глубокий сливочный вкус с лёгкой горчинкой, которая идеально балансирует сладость теста. Яблоки становятся мягкими, пропитанными карамельным сиропом, почти конфи. Этот рецепт требует некоторой сноровки при переворачивании: делать это нужно, пока пирог ещё горячий, иначе карамель застынет и приклеится к форме намертво. Зато результат стоит любых усилий!

Список ингредиентов:

Ингредиенты для карамели: Сахар — 150 г;

Вода — 2 столовые ложки;

Масло сливочное — 30 г. Ингредиенты для теста: Яйца — 3 штуки;

Сахар — 120 г;

Мука — 150 г;

Разрыхлитель — 1 чайная ложка;

Яблоки — 4 штуки (крупные);

Лимонный сок — 1 столовая ложка.

Пошаговый рецепт:

Начните с карамели. В небольшом сотейнике смешайте сахар с водой. Поставьте на средний огонь и нагревайте, не перемешивая, до золотисто-коричневого цвета. Это займёт 7–10 минут. Следите, чтобы карамель не подгорела! Снимите с огня, добавьте сливочное масло и быстро перемешайте. Карамель будет активно пениться — это нормально. Форму диаметром 22–24 см смажьте маслом. Вылейте горячую карамель на дно и быстро распределите, наклоняя форму. Работайте осторожно — карамель очень горячая! Яблоки очистите, удалите сердцевину, нарежьте тонкими дольками. Сбрызните лимонным соком. Красиво уложите яблоки на карамель кругами, начиная от края. Старайтесь укладывать плотно и аккуратно — это будет верх вашей шарлотки. Приготовьте тесто. Взбейте яйца с сахаром 5–7 минут до пышной массы. Просейте муку с разрыхлителем и аккуратно вмешайте в яичную пену. Залейте тестом яблоки, разровняйте поверхность. Выпекайте при 180 градусах 40–45 минут. Готовую шарлотку достаньте из духовки. Сразу же (!) накройте форму большим плоским блюдом, плотно прижмите и одним уверенным движением переверните. Подержите несколько секунд и снимите форму. Карамельные яблоки окажутся сверху. Подавайте тёплой.

Шарлотка с манкой на кефире — сочная и необычная

5 способов приготовить шарлотку: от простой до изысканной. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Peredniankina

Шарлотка с манкой — это гибрид манника и классического яблочного пирога. Манная крупа впитывает кефир, набухает и создаёт особую крупитчатую текстуру, которая многим нравится даже больше, чем обычная бисквитная. Такая шарлотка получается очень сочной, влажной и не сохнет несколько дней. Кефир с манкой дают лёгкую творожно-сливочную нотку, которая прекрасно сочетается с яблоками. Главный секрет этого рецепта — дать манке хорошо набухнуть в кефире минимум 30 минут, а лучше час. За это время крупинки впитают жидкость и увеличатся в размере. Если пропустить этот этап, шарлотка получится с хрустящими крупинками манки, что не очень приятно. Зато, если всё сделать правильно, получится нежнейший пирог, который буквально тает во рту. Детям такая шарлотка нравится за сладость и мягкость, взрослым — за насыщенный вкус и сытность.

Список ингредиентов:

Манная крупа — 150 г (1 стакан);

Кефир 2,5 – 3,5% — 240 мл;

Яйцо — 1 штука;

Сахар — 150 г;

Мука — 100 г;

Разрыхлитель — 1 столовая ложка;

Соль — половина чайной ложки;

Яблоки — 3–4 штуки;

Ванильный сахар — 1 пакетик;

Корица — половина чайной ложки.

Пошаговый рецепт:

В глубокую миску высыпьте манку. Залейте кефиром комнатной температуры, перемешайте и оставьте минимум на 30 минут, а лучше на час. За это время манка полностью впитает жидкость и набухнет. К манке с кефиром добавьте яйцо, обычный и ванильный сахар и соль. Хорошо перемешайте венчиком до однородности. Просейте муку с разрыхлителем. Добавьте к манной смеси и перемешайте. Тесто будет довольно густым, похожим на тесто для оладий. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте небольшими кубиками или тонкими дольками. Посыпьте корицей. Добавьте половину яблок в тесто, перемешайте. Форму диаметром 24 см смажьте маслом и присыпьте манкой — так шарлотка легко извлечётся. Выложите тесто в форму, разровняйте. Сверху красиво разложите оставшиеся яблоки — они красиво зарумянятся при выпечке. Выпекайте в духовке при 200 градусах 45–50 минут. Верх должен стать золотистым. Дайте полностью остыть перед нарезкой — манная шарлотка довольно хрупкая в горячем виде.