Современные дети в шоке: 5 странных правил советской школы, которые бы не выдержала молодёжь

Помните, как наши родители рассказывали про счастливое советское детство, пионерские галстуки и дружные классы? Только вот почему-то забывали упомянуть про некоторые школьные правила, которые сегодня выглядят откровенно безумными. Мы покопались в архивах и воспоминаниях бывших советских школьников и обнаружили пять правил, от которых современные дети точно пришли бы в ужас. Удивительно, но многие из этих норм существовали не просто для порядка — за ними скрывалась целая философия воспитания советского человека.

Запрет на шариковые ручки — война за каллиграфию или борьба с Западом

Какие запреты действовали в советских школах: 5 неожиданных правил. Фото © ТАСС / Зотин Игорь, Хамельянин Геннадий

До середины 70-х годов советские школьники писали исключительно перьевыми ручками с чернилами, а использование шариковых ручек могло обернуться настоящей катастрофой. Представьте: вы старательно выполнили домашнее задание, но учитель заметил, что текст написан шариковой ручкой. Результат? Двойка, причём не за ошибки, а просто за использование неправильного инструмента! Официальная версия звучала вполне убедительно: перьевые ручки формируют красивый почерк и правильную постановку руки.

Современные исследователи добавляют ещё один аргумент: при письме пером мышцы ребёнка работают естественно, а вот шариковая ручка заставляет напрягать спину и живот, что якобы вредит развитию моторики. Но была и неофициальная причина — шариковая ручка считалась символом западного потребительства, как джинсы или жвачка. В результате советские школьники таскали с собой чернильницы-непроливайки, промокашки и перочистки, постоянно ходили с чернильными кляксами на пальцах и в тетрадях. Массово шариковые ручки разрешили только в середине 70-х, когда советская промышленность смогла наладить их производство в больших объёмах. Забавно, но сегодня в некоторых элитных школах снова возвращаются к перьевым ручкам — правда, уже по собственному желанию родителей, а не по приказу сверху.

Раздельное обучение мальчиков и девочек — эксперимент с неожиданными последствиями

С 1943-го по 1954 год в крупных городах СССР действовала система раздельного обучения. Мальчики и девочки учились в разных школах или хотя бы в разных классах, встречаясь только на улице после уроков. Это правило касалось Москвы, Ленинграда, столиц республик и крупных промышленных центров — остальная страна продолжала учиться вместе. Официально считалось, что раздельное обучение улучшает дисциплину и позволяет лучше подготовить мальчиков к будущей военной службе. Действительно, в программу для мальчиков добавили предметы по военному делу, которые девочкам были не нужны.

Интересный факт: именно в период раздельного обучения количество медалистов резко возросло! В 1953 году среди девочек их было 10,5%, среди мальчиков — 11,6%, а в школах с совместным обучением — всего 4,4%. Получается, раздельное обучение действительно давало результаты? Возможно, но эксперимент всё равно свернули. Причины так и остались неясными: то ли родители начали жаловаться, то ли педагоги пришли к выводу, что совместное обучение всё-таки лучше готовит к реальной жизни. Сегодня идея раздельного обучения периодически всплывает в образовательных дискуссиях, но массово её никто не внедряет — видимо, уроки советского эксперимента не забыты.

Обязательная шестидневка — когда суббота не была выходным

Школьные правила СССР: от запрета шариковых ручек до учёбы в субботу. Фото © ТАСС / Носов Игорь

Современные школьники жалуются на пятидневную неделю? Пусть порадуются, что не учились в СССР! До конца 80-х годов советские дети ходили в школу шесть дней в неделю и в субботу у них были самые обычные, полноценные уроки. Никакого «субботник раз в месяц» — каждую субботу с утра за парты! Причём эта система действовала даже для начальной школы. Официальное объяснение звучало так: в классах училось по 30–40 человек, школы были переполнены, поэтому приходилось составлять расписание в несколько смен и максимально использовать помещения. Но если разобраться, дело было не только в нехватке места.

Шестидневка считалась нормой для взрослых до 1967 года, когда в СССР ввели пятидневную рабочую неделю. Только после этого начались споры о том, не стоит ли дать выходной и детям. Педагоги и медики проводили исследования, спорили, но переход на пятидневку растянулся на десятилетия. Аргумент «за» был простой: детям нужен второй выходной для дополнительных занятий, отдыха и банального подтягивания хвостов. Аргумент «против» тоже понятный: куда девать лишний учебный день, если программа и так плотная? В итоге массовый переход на пятидневку начался только в конце 80-х, а окончательно завершился уже в 90-е. Сегодня некоторые школы снова возвращаются к шестидневке — правда, уже добровольно и обычно только для старших классов.

Строгие правила поведения на каждый чих — от карманов до прозвищ

Советская школа регламентировала буквально каждый шаг ученика. Правила поведения прописывались так подробно, что порой казались абсурдными. «Не держи в карманах посторонних вещей», «не употребляй кличек и прозвищ», «перед входом в школу вытри ноги» — такие указания можно было найти в школьных уставах. В 1920-е годы правила доходили до смешного: детям расписывали, как одеваться зимой, советовали носить «серенькие халатики» в школе и даже указывали, когда нужно обращаться к школьному врачу, если трудно делать зарядку! Забавно, что эти мелочные правила школы придумывали сами — государство давало только общие рамки. Но местное начальство так усердствовало, что иногда создавало инструкции, которые могли понять только взрослые, но никак не дети.

К 1943 году правила стали более лаконичными и разумными, во многом повторяя дореволюционные гимназические нормы. Но дотошность никуда не делась: школьники обязаны были точно записывать домашние задания и показывать записи родителям, здороваться с учителями и директором, слушаться родителей, а бранные слова запрещались не только в школе, но и за её пределами. Нарушение любого правила могло обернуться выговором, вызовом родителей или даже исключением. Сегодня такой тотальный контроль кажется диким, но тогда это считалось нормальным способом воспитания дисциплинированного советского гражданина.

Обязательная школьная форма с проверками — когда внешний вид важнее знаний

Как учились в советских школах: правила, которые сегодня кажутся дикими. Фото © ТАСС / Овчинников Александр

Единая школьная форма в СССР появилась не сразу. После революции её отменили, потому что она ассоциировалась с царскими гимназиями, да и большинству семей было просто не на что покупать специальную одежду. Только в 1947 году форму вернули, причём покупать её родители должны были за свой счёт — никакой бесплатности! Девочки носили коричневые платья с чёрными или белыми фартуками, мальчики — тёмные костюмы с белыми рубашками. В 80-е для старшеклассниц разрешили синие костюмы-тройки, что считалось невероятным послаблением.

За отсутствие формы могли просто развернуть у дверей и отправить домой, даже если у семьи не было денег на новую одежду. Дежурные с красными повязками патрулировали коридоры и строго следили за соблюдением формы, длиной юбок и цветом блузок. Школьники, конечно, пытались проявлять индивидуальность: девочки укорачивали юбки, добавляли украшения, мальчики носили модные рубашки под форменные пиджаки. Но любая вольность могла стать поводом для разбирательства. Особенно строго следили за причёсками: девочкам запрещали красить волосы, а у мальчиков проверяли длину волос линейкой! Пирсинг вообще считался чем-то немыслимым и западным. Сегодня споры о школьной форме не утихают, но хотя бы никто не отправляет детей домой прямо с порога и не измеряет длину юбок сантиметром.