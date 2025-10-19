Минпросвещения РФ оценило предложение ввести 12-летку в школах

В России не будут вводить 12-летнее образование в школах, не оценив все риски и преимущества. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства просвещения РФ, комментируя инициативу увеличить на год срок обучения в школе. Сейчас программа рассчитана на 11 лет и позволяет обеспечить высокий уровень подготовки учеников, отметили в ведомстве.

«Любая новая инициатива должна проходить тщательное обсуждение и экспертизу, учитывать мнение профессионального сообщества, родителей и самих учащихся. Важно оценить возможные последствия изменений, выявить риски и преимущества», — сказано в заявлении Минпросвещения.

Там отмечается, что существующая программа адаптирована под возраст школьников и учитывает особенности их психологического развития на каждом этапе. Существуют строгие федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные программы, которые гарантируют качество образования.

Ранее в Общественной палате предложили ввести 12-летнее обучение в школах. С такой инициативой выступил замсекретаря ОП РФ Владислав Гриб. Начинать учёбу якобы следует с шестилетнего возраста. Однако член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман идею не поддержал. По его мнению, следует лишь сделать более эффективной нынешнюю систему образования. Он напомнил, что это на Западе учатся 12 лет в школе и перенимать бездумно такую традицию не следует, при том что между русскими и иностранцами есть ментальные отличия.