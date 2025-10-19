В Общественной палате предложили ввести 12-летнее обучение в школах

Срок обучения в школах необходимо увеличить до 12 лет, а начинать учёбу следует с шестилетнего возраста. С такой инициативой выступил замсекретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб. По его словам, эта реформа давно назрела.

Общественник заявил, что такой подход диктуют современные реалии. Гриб пояснил, что школьная программа с каждым годом усложняется, и огромный объём знаний уже сложно уложить в 11 лет. В качестве примера он привёл то, что в ряде стран искусственный интеллект начинают изучать уже в начальной школе.

Замсекретаря ОП в разговоре с ТАСС добавил, что многие дети и так начинают подготовку с 5-6 лет, но системное образование дается только в школе. Он уверен, что 12 лет обучения и начало с шести лет — это требование сегодняшнего дня.

Гриб настаивает, что вопрос нужно решить в ближайшие год-два, так как это повлияет на качество всего образования в стране. Он также анонсировал, что инициатива будет активно обсуждаться в ОП, РАО и при Минпросвещения, и призвал к диалогу педагогическое и родительское сообщества.