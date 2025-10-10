Минпросвещения установило сроки получения образования в начальной школе

Министерство просвещения РФ утвердило нормативы получения начального общего образования, согласно которым обучение в начальной школе должно занимать не более четырёх лет. Соответствующий документ ведомства изучило РИА «Новости«.

Общий объём учебной нагрузки за весь период обучения составит от 2 966 до 3 305 академических часов при пяти- или шестидневной учебной неделе. Для детей, обучающихся по индивидуальным учебным планам, предусмотрена возможность сокращения срока обучения до трёх лет при условии равномерного распределения образовательной нагрузки в соответствии с санитарными нормами.