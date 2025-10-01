Российских школьников могут перевести на пятидневку и разрешить им приходить к 9 утра

Депутаты Госдумы от ЛДПР планируют внести на рассмотрение законопроект, который сдвинет время начала уроков в школе на 09:00 утра, сделав учёбу пятидневной. Документ предлагает корректировку статьи 13 закона «Об образовании в Российской Федерации».

В пояснительной записке инициативу объясняют заботой о здоровье детей, их творческом потенциале и семейном воспитании. При этом законопроект предусматривает, что в выходные и праздники допускается проведение внеучебных мероприятий — культурных, спортивных и воспитательных — организованных в формате, отличном от стандартного урока и не входящем в обязательную программу. Соавтор инициативы, глава комитета по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР), отмечает существенную нагрузку на школьников

«Ученикам необходимо посещать школьные занятия, затем, особенно в старших классах, большинство дополнительно занимается с репетиторами. Плюс подготовка домашних заданий занимает значительное время, и дети вынуждены тратить по 10-12 часов в день на освоение программы», — отметил он.

По его словам, сдвиг старта на 9:00 позволит детям лучше высыпаться, а родителям — спокойнее сопроводить ребёнка в школу перед работой.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Миронов предложил Госдуме запретить проведение уроков в школах в субботу. Он отметил, что дети могли бы проводить свои выходные в кругу семьи, а не сидеть за тетрадками.