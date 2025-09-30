В школах РФ ко Дню народного единства проведут интерактивный урок Я россиянин

Интерактивный урок под названием «Я россиянин» проведут во всех школах России в преддверии Дня народного единства. Проект создают совместно с командой «НооСфера» — специалистами по детскому образованию — и Министерством просвещения; в ряде регионов его покажут в цифровом формате. Об этом рассказала РИА «Новости» глава организации «Дом народов России» Анна Полежаева.

Программа затронет тему многонациональности и многоконфессиональности страны: в уроке примут участие приглашённые спикеры, которые доступно и подробно расскажут детям о гражданском развитии, взаимном уважении и роли традиционных конфессий в формировании общественных ценностей.

Урок выполнен в анимированном, вовлекающем формате с обратной связью: по словам организаторов, такой подход вызывает живой отклик у школьников и педагогов, делает материал динамичным и легко усваиваемым.

«У нас отрисован урок и снят мультипликационно, поэтому он вовлекает ребят, молодёжь. Это очень интересный формат с обратной связью, поэтому мы получаем огромную отдачу и обратную связь как от преподавателей, так и от детей-участников о том, что он действительно проходит в очень активной, интересной, динамичной форме и позволяет усвоить знания», — сказала Полежаева.

Ранее в российских школах и университетах прошёл урок Разговоров о важном, приуроченный к 80-летию атомной промышленности. Учащимся рассказывали о трудах учёных и инженеров, благодаря которым Россия вошла в число лидеров в использовании мирного атома.