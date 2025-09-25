Минпросвещения отказалось от интеграции компьютерных игр в уроки физкультуры

Минпросвещения России не одобрило законодательную инициативу, разрешавшую замену традиционных занятий физкультурой компьютерными играми. Об этом заявили в пресс-службе министерства.

«Минпросвещения России не поддерживало законопроект, который бы допускал использование компьютерных игр в программе предмета «Физическая культура». Разработка таких проектов не ведется», — сообщает пресс-служба.

В министерстве уточнили, что совместно с Всероссийской федерацией фиджитал спорта ведется подготовка факультативного модуля по этому направлению. При этом представители ведомства подчеркнули, что решение о включении такого модуля в учебный план каждая школа будет принимать самостоятельно. Вопрос о введении компьютерных игр в обязательную школьную программу даже не стоит на рассмотрении.