25 сентября, 18:01

Минпросвещения отказалось от интеграции компьютерных игр в уроки физкультуры

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 24K-Production

Минпросвещения России не одобрило законодательную инициативу, разрешавшую замену традиционных занятий физкультурой компьютерными играми. Об этом заявили в пресс-службе министерства.

«Минпросвещения России не поддерживало законопроект, который бы допускал использование компьютерных игр в программе предмета «Физическая культура». Разработка таких проектов не ведется», — сообщает пресс-служба.

В министерстве уточнили, что совместно с Всероссийской федерацией фиджитал спорта ведется подготовка факультативного модуля по этому направлению. При этом представители ведомства подчеркнули, что решение о включении такого модуля в учебный план каждая школа будет принимать самостоятельно. Вопрос о введении компьютерных игр в обязательную школьную программу даже не стоит на рассмотрении.

Напомним, в Министерстве просвещения России уже опровергли сообщения о планах внедрения киберспорта в школьную программу. Предположения о введении на уроках физкультуры фиджитал-спорта, совмещающего компьютерные игры (FIFA, Counter-Strike, Dota 2), а также о запуске пилота в 2026/2027 году, не нашли подтверждения.

